Pays-Bas

Van Gaal déçu de son équipe

Malgré un but rapide, les Pays-Bas ont concédé un pénible nul contre l'Équateur (1-1), vendredi, lors de la 2e journée de la Coupe du monde au Qatar. Un match qui a déçu le sélectionneur néerlandais, Louis van Gaal. «On n'a pas fait un bon match. On a bien joué sur la possession de balle de l'adversaire mais pas quand on avait le ballon dans les pieds. C'est notre problème. Ça l'était déjà lors du premier match. Tous les duels, tous les seconds ballons ont été pour l'Équateur. On ne pouvait pas gagner. L'Équateur oui. Mais ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, même s'ils ont tiré sur la barre. Je suis satisfait du 1-1, mais pas de ce match. Le bon point, c'est d'avoir pris un point contre un bien meilleur adversaire», a jugé le manager des Oranje en conférence de presse.

Angleterre

Kane, la stat inversée

Peu inspirée, l'Angleterre n'a pas proposé grand-chose contre les Etats-Unis (0-0) ce vendredi pour son deuxième match à la Coupe du monde 2022. Une statistique qui en dit long sur la pauvreté du jeu offensif offert par les Three Lions. À l'approche de la 70e minute, l'attaquant de pointe des Anglais, Harry Kane, avait touché plus de ballons dans sa propre surface que dans celle des Américains (3 à 1)! À l'image de sa tête ratée dans les derniers instants, cette stat a pu s'atténuer en fin de partie, elle n'en reste pas moins terriblement révélatrice...

Suisse

La mère d'Embolo tacle le Cameroun

Natif de Yaoundé, Breel Embolo a joué un bien vilain tour à son pays d'origine, le Cameroun (1-0), jeudi, lors du succès de la Suisse pour son entrée en lice dans la Coupe du monde au Qatar. Alors qu'il a refusé de fêter sa réalisation par respect pour les Lions indomptables, l'attaquant de Monaco a été défendu par sa mère, qui déplore les critiques parfois virulentes de certains supporters camerounais. «Laissez mon fils tranquille. Les Suisses l'ont formé, et il a fait le job. Et vous, au lieu de former vos joueurs, il n'y a que de la magouille chez vous. Pour entrer dans l'équipe nationale, vous devez donner telle somme, et il faut être dans Utopia (société de management qui gère l'image de Samuel Eto'o, ndlr), pendant que les Suisses forment mes enfants», a pesté Germaine Embolo.