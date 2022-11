Ghana

Ayew enrage

Après une première période soporifique, Ronaldo a débloqué le match entre le Portugal et le Ghana (3-2). Comment? Sur un penalty, accordé par l'arbitre après un léger contact entre Mohamed Salisu et CR7 dans la surface. De quoi faire enrager André Ayew... «On s'est battu. En première période, ils ont eu la possession et on n'a pas été dangereux, c'est vrai. Mais on a été solide, et ils n'ont pas été vraiment dangereux non plus. Après, c'est vrai que (il souffle)... avec ce penalty (il lève les yeux au ciel)... ça change le match, a estimé le joueur d'Al-Sadd au micro de beIN Sports en riant jaune. À ce niveau-là, avec la VAR et tout, c'est dur.»

Arabie saoudite

Renard raconte la mi-temps

Mardi, l'Arabie saoudite a réalisé un exploit retentissant en renversant l'Argentine (2-1). Pour le média Eurosport, le sélectionneur saoudien Hervé Renard a raconté sa causerie à la mi-temps alors que son équipe était menée au score (0-1). «Si j'ai secoué mes joueurs à la pause? Exactement. J'ai dit à tous mes joueurs qu'il fallait donner encore plus. J'ai demandé à certains s'ils étaient venus pour prendre des photos de Lionel Messi et regarder jouer les Argentins, ou pour disputer une Coupe du monde et rendre fier leur pays. Je connais bien mes joueurs, on travaille ensemble depuis trois ans. Je sais qu'ils ont parfois besoin d'être titillés, piqués même, qu'il faut les mettre sous pression. C'est parfois usant, je l'avoue, mais ça fonctionne parfois très bien. Je savais que nous n'aurions pas beaucoup d'occasions, et qu'il faudrait se montrer très efficace», a partagé l'ex-coach de Sochaux.

Al Shahrani opéré du pancréas

Victime d'un choc très violent avec son gardien, Mohammed Al Owais, lors de la victoire surprise sur l'Argentine (2-1), mardi, Yasser Al Shahrani (30 ans) est forfait pour le reste de la Coupe du monde au Qatar. En effet, le latéral gauche de l'Arabie saoudite a été opéré avec succès du pancréas. Le joueur d'Al Hilal a notamment été victime d'une commotion cérébrale, d'une fracture de la mâchoire, subissant également des dommages internes à la poitrine et à l'abdomen. «Je tiens à vous rassurer sur mon état de santé, je vais mieux. N'oubliez pas de prier pour moi. Félicitations pour la victoire. Merci», a indiqué le Saoudien sur les réseaux sociaux.