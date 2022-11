Cyclisme sur route

Chalel engagé dans le Gran Fondo d'Abu Dhabi

L'Algérien Yacine Chalel a annoncé vendredi qu'il sera engagé dans le Gran Fondo d'Abu Dhabi: une course sur route sur une distance de 150 kilomètres, entre la capitale émiratie et Al-Aïn. «Après la course, je passerai quelques jours supplémentaires aux Emirats arabes unis, où je profiterai du soleil pour m'entraîner dans les meilleures conditions possibles, en vue d'un retour à la compétition, sur piste, au début du mois de décembre prochain», a-t-il précisé. «J'effectuerai mon retour à Gent, en Belgique, avant de porter pour la première fois les couleurs du Giant Dijon Track Team, lors de deux Grand Prix, la mi-décembre à Anadia (Portugal)», a-t-il encore annoncé. Chalel reste sur une belle participation au Grand Prix de Vélizy, organisé la semaine dernière par l'EC Velizy 78 au Vélodrome de Saint-Quentin (Yvelines), où il a remporté notamment l'épreuve du Scratch.

Athlétisme

Renju suspendu 5 ans pour dopage

L'athlète kényan Keneth Kiprop Renju, vainqueur du semi-marathon de Prague en avril, a été suspendu 5 ans pour violation du règlement antidopage, a annoncé vendredi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU), alors que les cas venant du Kenya se multiplient. Keneth Kiprop Renju, 26 ans, a été banni «pour 5 ans à partir du 13 mai 2022 à cause de la présence/utilisation d'un produit prohibé», la méthastérone et ses métabolites (stéroïde), a écrit l'AIU dans un tweet. Keneth Kiprop Renju avait remporté en avril 2022 le semi-marathon de Lille, ainsi que le semi-marathon de Copenhague en septembre 2021. En octobre, deux autres athlètes kényanes, la marathonienne Diana Chemtai Kipyokei, victorieuse à Boston en 2021, et Betty Wilson Lempus, avaient été également suspendues provisoirement pour infraction au règlement antidopage. Les deux suspensions étaient intervenues trois jours seulement après celle de leur compatriote trailer Mark Kangogo, vainqueur déchu de Sierre-Zinal en août, lui aussi contrôlé à la triamcinolone. Plus d'une vingtaine d'athlètes kényans ont été suspendus depuis le début de l'année.