Volley-ball

L'EN en stage à Souidania

Les sélections algériennes de volley-ball, messieurs et dames, ont entamé des stages de préparation jusqu'au 1er novembre, en prévision des prochaines compétitions internationales, a indiqué la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB).Les volleyeuses et volleyeurs algériens effectuent leur stage au Centre national de regroupement des talents de l'élite sportive de Souidania (Alger), précise l'instance. C'est le premier regroupement des sélections nationales de volley, après leur participation en juin dernier au Jeux méditerranéens d'Oran. D'autre part, la FAVB a dévoilé jeudi les calendriers des Championnats nationaux, Nationale 1 (messieurs et dames), dont le coup d'envoi est prévu les 11 et 12 novembre 2022, ainsi que les groupes composant les deux compétitions.

Mondiaux de Yoseikan Budo

Les Verts confirment leur présence

Dix pays, dont l'Algérie, ont confirmé leur participation aux Championnats du monde 2022 de Yoseikan Budo, qui se dérouleront du 4 au 6 novembre prochain à Bizerte (Tunisie), ont annoncé les organisateurs. Les neuf autres pays participants sont la Tunisie (pays hôte), la France, l'Italie, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, Taiwan, le Luxembourg et l'Égypte, «ce qui représente un total d'environ 250 athlètes (messieurs et dames)», a-t-on encore détaillé de même source. Le Yoseikan Budo est un art martial, qui englobe trois spécialités

d'auto-défense, à savoir: le karaté, le judo et le taekwondo.

Beach soccer

Le Sénégal, champion d'Afrique

L'équipe sénégalaise de beach soccer a remporté, hier, à Vilankulos (Maputo) la coupe d'Afrique des nations de la discipline, en battant en finale l'Égypte (2-2, aux t.a.b: 6-5). Il s'agit de la huitième finale dans l'histoire pour le Sénégal, qui avait remporté les trois précédentes éditions: 2016, 2018, et 2021. Auparavant, les Sénégalais avaient été sacrés lors des éditions 2008, 2011, et 2013. Le Sénégal avait déjà battu l'Égypte (6 - 4) en phase de poule qu'il partageait avec l'Ouganda et Madagascar. La troisième place est revenue au Maroc, qui s'est imposé un peu plus tôt dans la journée en match de classement face au Mozambique, pays hôte, sur le score de 6 à 4. L'équipe du Sénégal a participé à sept éditions de la Coupe du monde de beach soccer et est qualifiée pour une nouvelle participation à la compétition mondiale de beach soccer.