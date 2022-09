Eliminatoires de la CAN U23

Algérie- RD Congo au 2e tour

La sélection algérienne de football des moins de 23 ans affrontera son homologue de la RD Congo au deuxième tour des éliminatoires de la coupe d'Afrique de la catégorie dont la phase finale aura lieu au Maroc en juin 2023, et elle servira du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques Paris 2024. Exemptée du premier tour des éliminatoires, l'équipe algérienne, dirigée par Noureddine Ould Ali, se déplacera lors du match aller prévu au Congo (21-23 octobre 2022) avant d'accueillir son adversaire en Algérie (28-30 octobre 2022). La RD Congo s'est qualifiée pour le deuxième tour en dominant l'Éthiopie (0-0,0-1) Le troisième et dernier tour des éliminatoires aura lieu du 20 au 28 mars 2023. Pour rappel, les trois premiers équipes de la CAN U23 se qualifieront au tournoi de football des Jeux olympiques Paris 2024.

HB Chelghoum-Laïd

Taoufik Rouabah rend le tablier

L'entraîneur du HB Chelghoum-Laïd (Ligue 1 algérienne de football) Taoufik Rouabah, a démissionné de son poste un mois seulement après son arrivée, a appris l'APS mardi auprès de la direction du club de l'Est. «Rouabah a décidé de se retirer de la barre technique, dans un premier temps nous avons refusé sa démission, mais nous avons fini par l'accepter au vu de la bonne relation qui lie les deux parties», a affirmé à l'APS le manager général du HBCL Abdelali Achouri. Le HBCL a complétement raté son début de saison en concédant quatre défaites lors des cinq premières journées, ce qui l'a fait scotcher à une inquiétante 16e et dernière place avec un petit point. «En attendant la désignation d'un nouvel entraîneur, nous avons chargé l'entraîneur Imad Mehal pour assurer l'intérim, et diriger l'équipe lors du prochain match à domicile face à la JS Kabylie dimanche (6e journée, ndlr)», a-t-il ajouté. Pour rappel, Imad Mehal (27 ans), avait déjà assuré l'intérim sur le banc du HBCL la saison dernière, réussissant à maintenir l'équipe en Ligue 1 professionnelle, grâce notamment à une excellente fin de saison.