Supercoupe d'Afrique des clubs

Mustapha Ghorbal au sifflet

L'arbitre international algérien Mustapha Ghorbal dirigera le match de la Supercoupe d'Afrique des clubs devant opposer le WA Casablanca à la Renaissance Berkane, le samedi 10 septembre à Rabat, a indiqué mardi la Fédération algérienne de football (FAF). Le directeur de jeu algérien sera assisté par ses compatriotes, Abdelhak Etchiali (1er assistant) et Mokrane Gourari (2e assistant), alors que Lahlou Benbraham sera à la vidéo assistance. Le WA Casablanca est vainqueur de la Ligue des Champions CAF 2022 alors que la RS Berkane est détentrice de la coupe de la Confédération CAF. Pour rappel, le trio arbitral algérien Ghorbal, Etchiali et Gourari est retenu par la Fédération internationale de football (FIFA) pour officier lors de la prochaine Coupe du monde Qatar 2022, prévue du

20 novembre au 18 décembre.

Mondial 2022

Le trophée est au Sénégal

Le trophée de la Coupe du monde de football «Qatar 2022» est arrivé au Sénégal, mardi matin, a rapporté la presse locale. L'avion transportant l'objet tant convoité a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Digane (AIBD) vers 9h 30mn, sous le regard du ministre des Sports, Matar Ba et du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor. Les initiateurs de l'événement et plusieurs officiels étaient aussi à l'accueil, précise l'agence de presse sénégalaise APS. Un important dispositif sécuritaire a accompagné la descente du trophée de l'avion, entièrement peint aux couleurs rouge, blanc et noir du partenaire de cet événement. C'est après plus d'une heure d'attente que l'ancien footballeur français David Trezeguet, vainqueur de la Coupe du monde 1998, la «légende FIFA» désignée pour accompagner la venue de la Coupe du monde au Sénégal, est sorti de l'avion. Le trophée a été installé discrètement dans une vitrine entourée d'un morceau de tissu noir. Le trophée va pour la première fois séjourner dans chacun des 32 pays qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Début septembre, il a été accueilli au Ghana, l'une des nations africaines qualifiées au mondial de cette année. Après le Sénégal, la coupe ira, au cours de ce même mois de septembre, au Cameroun, au Maroc et en Tunisie, les trois autres représentants du continent.