Coupe arabe des nations (U20)

L'Algérie débutera contre le Liban

La sélection algérienne des moins de 20 ans de football entamera la Coupe arabe des nations de la catégorie contre le Liban le 21 juillet à 15h00 (heures algériennes) au stade Émir Sultan (Arabie saoudite) comptant pour la première journée du groupe C, selon le programme de la compétition publié lundi dernier par l'Union arabe de football (UAFA). Exemptés de la deuxième journée du groupe C, les Algériens boucleront la phase de poules contre la Libye le 27 juillet à 15h00. Dix- huit pays prendront part à cette compétition prévue du 20 juillet au 6 août 2022 dans la ville d'Abha en Arabie saoudite. Les 18 pays ont été scindés en six groupes de trois équipes. Les premiers des groupes A, B, C, D, E, F ainsi que les deux meilleurs deuxièmes se qualifient pour les quarts de finales prévus le 31 juillet. Les demi-finales auront lieu le 3 août tandis que la finale se jouera le 6 août prochain à 19h00.



Maroc

Halilhodzic confirmé dans son poste

Vahid Halilhodzic sera bel et bien le sélectionneur du Maroc à la prochaine Coupe du monde de la FIFA. Dans un communiqué rendu public, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a tenu à mettre les choses au clair. Alors que des rumeurs annoncent avec insistance l'arrivée prochaine de Walid Regragui sur le banc des Lions de l'Atlas, l'instance dirigeante du foot marocain dément ces informations et confirme Halilhodzic. «La Fédération royale marocaine de football (FRMF) dément les informations relayées par certains médias selon lesquelles Walid Regragui aurait signé un contrat d'entraîneur de la sélection nationale A. La FRMF rappelle que Vahid Halilhodzic est l'actuel entraîneur des Lions de l'Atlas», a écrit la FRMF.