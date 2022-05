Champions League africaine

La CAF sanctionne l'ES Sétif

L'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football), a écopé d'une amende de 24000 dollars, infligée par la commission de discipline de la Confédération africaine (CAF), en raison du comportement de ses supporters, lors du match face aux Tunisiens de l'ES Tunis, disputé le 15 avril au stade du 5-Juillet d'Alger (0-0), dans le cadre des quarts de finale (aller) de la Ligue des Champions, a annoncé la CAF lundi dans un communiqué. L'instance continentale a infligé à l'Entente 16000 dollars d'amende pour utilisation de fumigènes et lasers, plus une amende de 8000 dollars pour utilisation de lasers envers les officiels et les joueurs, précise la même source. De son côté, l'ES Tunis s'est vu infliger une amende de 8000 dollars pour utilisation de fumigènes. Le club marocain du WA Casablanca a écopé d'une amende 18 000 dollars pour jet de bouteilles par ses supporters, mais également pour envahissement de terrain et non-respect des mesures de sécurité, lors de la réception du CR Belouizdad (0-0), le 24 avril dernier en quarts de finale (retour) de la Ligue des Champions. Le Wydad s'est vu «imposer une réduction du nombre de spectateurs au stade Mohammed V pour un maximum de 30 000 personnes pour non-respect des règles et la mise en oeuvre de sécurité existantes. En cas de non-respect de cette instruction, le conseil de discipline imposera automatiquement deux matchs à huis clos pour les deux prochains matchs à domicile.»

Côte d'Ivoire

Kombouaré nouveau sélectionneur?

Antoine Kombouaré sera-t-il encore l'entraîneur du FC Nantes, la saison prochaine? Le technicien kanak a laissé planer le doute sur son avenir après la victoire en finale de la coupe de France face à Nice (1-0) et discutera prochainement avec son président Waldemar Kita pour prendre sa décision. En attendant, l'ancien coach du PSG dispose de plusieurs pistes pour rebondir. Annoncé sur les tablettes de Lille en cas de départ de Jocelyn Gourvennec, il est aussi ciblé par la Fédération ivoirienne pour succéder à Patrice Beaumelle au poste de sélectionneur des Eléphants, annonce L'Équipe. «C'est le choix numéro un. La Fédération souhaite un entraîneur expérimenté, avec du caractère et qui a obtenu des résultats. Kombouaré répond à ces critères», ont confié des sources ivoiriennes au quotidien sportif.