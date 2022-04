Tournoi Maurice Revello (U20)

L'Algérie dans le groupe C

La sélection algérienne de football des U20 a hérité du groupe C à la 48e édition du Tournoi Maurice Revello (France) prévue du 29 mai au 12 juin prochain, selon le tirage au sort effectué. Outre l'Algérie, le groupe comprend la Colombie, Comores et le Japon. Les Algériens entameront la compétition contre le Japon le 31 mai avant de croiser le fer face à la Colombie, trois fois vainqueur de la compétition et favorite du groupe, le 3 juin. Les Algériens boucleront le premier tour contre Comores le vendredi 10 juin. Toutes les rencontres du Groupe C auront lieu au Stade Parsemain d'une capacité de 12 500 places.

CAN-2023

Radebe et Kalou assistants du tirage au sort

Les ex-internationaux Lucas Radebe (Afrique du Sud) et Salomon Kalou (Côte d'Ivoire), anciens vainqueurs de la coupe d'Afrique des nations, seront les deux assistants du tirage au sort de la phase de groupes des éliminatoires de la CAN, Côte d'Ivoire 2023, prévu mardi prochain, a indiqué la CAF. Le tirage au sort aura lieu en direct (18h30) dans les studios SuperSport de Johannesburg, en Afrique du Sud. L'ancien défenseur international sud-africain Radebe et l'ancien attaquant ivoirien, Kalou rejoindront le directeur des compétitions de la CAF, Samson Adamu sur la scène pour le tirage au sort. Lucas Radebe qui a arboré le brassard des Bafana Bafana, était membre de l'équipe sud-africaine victorieuse en coupe d'Afrique des nations 1996. Il a pris part à quatre éditions du tournoi mythique du football africain (1996, 1998, 2000 et 2002). Il a également été capitaine de l'Équipe nationale sud-africaine lors des Coupes du monde 1998 et 2002. Salomon Kalou, ancien joueur de Chelsea (Premier League anglaise), a joué un rôle providentiel dans l'attaque des Éléphants lorsqu'ils ont remporté la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Il a marqué 5 buts au cours de ses 6 participations au tournoi phare (2008, 2010, 2012, 2013, 2015 et 2017). Concernant le processus du tirage au sort, 48 équipes seront réparties en 12 groupes de 4 équipes, les deux meilleures équipes se qualifiant pour le tournoi qui se déroulera en Côte d'Ivoire. La phase de groupes des qualifications débutera en juin 2022.