Barrages du Mondial-2022 - Zone Afrique

La date du tirage arrêtée jeudi

La date du tirage au sort des barrages (Zone Afrique), qualificatifs pour le Mondial-2022 sera arrêtée à l'issue de la réunion du Comité exécutif de la CAF, jeudi prochain, au Caire. La réunion du COMEX se tiendra à la veille de l'AG extraordinaire de la CAF, programmée également au Caire. La CAF avait retenu dans un premier temps la date du 18 décembre, en marge de la finale de la Coupe arabe de la FIFA à Doha, pour effectuer le tirage au sort des barrages. La CAF a tenu à préciser que les dix équipes qualifiées pour les barrages, seront réparties selon le classement de la FIFA, dont le prochain sera publié le 25 novembre

SSC Naples

Ounas souffre d'une élongation

Le milieu offensif international algérien de Naples (Série A italienne de football) Adam Ounas, souffre d'une élongation du muscle droit fémoral gauche, a annoncé son club jeudi, sans préciser la durée de son indisponibilité. «Suite à la blessure contractée en Equipe nationale, Ounas a subi des tests cliniques et instrumentaux qui ont montré une élongation du muscle droit fémoral gauche», a écrit le Napoli dans un communiqué publié sur son compte officiel Twitter. Ounas ne figurait pas sur la feuille de match des champions d'Afrique, mardi au stade Mustapha-Tchaker de Blida, face au Burkina Faso (2-2).



AS Saint-Etienne

Puel encense Boudebouz

Appelé à s'exprimer sur le journal L'Équipe pour y évoquer la situation compliquée de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1, Claude Puel n'a pas tari d'éloges sur son milieu offensif, Ryad Boudebouz, 31 ans et 8 matchs joués en Ligue 1, cette saison, dont 5 titularisations. L'Algérien est de retour à la compétition depuis le début de cette saison 2021-2022, après avoir été mis sur le banc, la saison passée, voire envoyé régulièrement en équipe réserve. Cette fois-ci, pour le coach stéphanois, Boudebouz est revenu à un bon niveau, tout en acquérant le statut de leader très important pour le groupe: «Ryad s'est réinscrit dans le football moderne, avec un volume de jeu et d'intensité que je ne lui voyais pas, l'an dernier. Sa particularité, c'est de n'avoir jamais lâché. Mis en difficulté, il est réapparu à un niveau supérieur. Il aime le jeu et le football. À ce titre, Ryad est un très bon exemple pour les jeunes. Je le sens vraiment concerné, avec une vraie action de leadership.»