CD Tondela

Khacef positif au Covid-19

Pour Naoufel Khacef, la lumière au bout du tunnel se fait encore attendre. Alors qu'il venait tout juste de retrouver les terrains d'entraînement après avoir purgé une suspension de 4 mois qui lui avait été infligée par la FIFA en raison d'un conflit financier qui l'opposait au NAHD, son ancien club, le latéral gauche de 23 ans va de nouveau connaître un coup d'arrêt. En effet, le CD Tondela, qui évolue en Liga NOS (1ère division du Portugal), a officiellement communiqué que Khacef était positif au Covid-19 et était placé à l'isolement. L'international algérien

(1 sélection) devra continuer à prendre son mal en patience.

Bastia

Saâdi s'engage

À 29 ans, Idriss Saâdi n'a plus de temps à perdre. L'international algérien (2 sélections) a déjà connu 8 clubs et n'arrive, pour l'heure, toujours pas à s'imposer au plus haut niveau en dépit de ses qualités évidentes. Laissé libre par le RC Strasbourg, celui qui avait inscrit 16 buts en 37 rencontres de Jupiler League (D1 Belge) avec le KV Courtrai aura une nouvelle chance de retrouver des jambes. Il vient de s'engager du côté du SC Bastia, qui redevient professionnel après avoir connu une liquidation judiciaire. À Saâdi de prouver qu'il n'est pas définitivement à reléguer au rang d'espoir déchu.

Lokomotiv Sofia

Bouhmidi a signé

Ancien attaquant de Saint-Quentin en National 2 (D4, France), l'Algérien Karim Bouhmidi va connaître sa toute première expérience professionnelle après avoir signé un contrat de 2 ans avec la formation du Lokomotiv Sofia en Bulgarie. L'attaquant de 23 ans a eu une saison compliqué en National 2 après l'arrêt du championnat pour cause du Covid-19. En recherche d'un nouveau challenge, le natif d'Oran n'a pas laissé filer l'occasion pour tenter sa chance à l'étranger avec un club ambitieux qui a terminé deuxième du championnat la saison écoulée. Apparu à 25 reprises, la saison dernière, avec son équipe, Karim Bouhmidi va connaître un joli challenge avec une bonne équipe qui joue les premières places en Bulgarie.