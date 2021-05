Coupe arabe des nations (U20)

Les Verts en stage de présélection

La sélection algérienne des U20 effectuera un stage de présélection du 6 au 9 mai à Alger en vue de la Coupe arabe des nations de la catégorie prévue du 17 juin au 3 juillet 2021 en Egypte. Le sélectionneur national Mohamed Lacete a retenu un effectif de 32 joueurs. Composée des joueurs nés en 2003, la sélection nationale U20 est attendue jeudi à 14h pour entrer en stage. Le staff technique national a programmé une séance d'entraînement à 22h30 alors que pour les journées de vendredi et samedi, deux rencontres amicales sont prévues au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. La dernière sortie de la sélection algérienne des moins de 20 ans remonte au mois de décembre 2020 à l'occasion du tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la CAN-2021 en Mauritanie.

Burkina Faso

Le stade 4-Août non homologué

Le stade 4-Août de Ouagadougou n'a pas été homologué par la CAF en vue des éliminatoires du Mondial-2022, a annoncé la Fédération burkinabaise (FBF), dont l'Equipe nationale devra trouver une autre enceinte pour accueillir l'Algérie en juin prochain. «La Fédération burkinabèe de football informe le public sportif que le stade du 4 Août a été jugé non conforme par la CAF!», a écrit l'instance fédérale lundi soir sur sa page Facebook. «En réponse à la requête de la Fédération burkinabèe, de football adressée à la Confédération africaine de football avec preuve à l'appui (rapport, photos et vidéo) pour obtenir l'homologation du stade du 4-Août pour les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, l'instance africaine du sport roi vient de trancher. Elle a informé que ladite requête ne peut être satisfaite», a-t-elle ajouté, en «prenant acte de cette décision».

CAF

Motsepe en tournée africaine

Le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a entamé lundi une tournée dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, avec une première étape en Côte d'Ivoire avant de visiter la Sierra Leone et le Liberia. Sa délégation est composée des vice-présidents de la CAF, Augustin Senghor, Ahmed Yahya, Suleiman Hassan Waberi, Seidou Mbombo Njoya et Kanizat Ibrahim, du secrétaire général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, des présidents des zones et des présidents de fédérations de la zone Ouest-B. Motsepe se rendra ensuite à Freetown aujourd'hui, avant de conclure sa visite à Monrovia, jeudi.