Manchester City

Mahrez étincelant contre Dortmund

Manchester City l'a emporté sur le score de 2-1 face à Dortmund à l'Emirates Stadium en 1/4 de finale aller de la Champions League, Riyad Mahrez était derrière l'ouverture du score signée Kevin De Bruyne. Très en forme, l'ailier algérien était à l'origine de l'action du but en contrant une passe d'Emre Can dans le rond central, le ballon arrive dans les pieds de De Bruyne qui remonte balle au pied et trouve Foden sur l'aile gauche, ce dernier centre au second poteau, Mahrez récupère du bout du pied droit un ballon qui allait sortir, avant de se mettre sur son pied gauche pour servir De Bruyne qui pousse la balle au fond des filets (19'). Les hommes de Guardiola vont dominer dans le jeu sans pour autant concrétiser, avec notamment plusieurs situations où Mahrez aurait pu être servi pour conclure ou partir seul. À force de rater, City va être punie par Dortmund sur une superbe action collective conclue par Marco Reus à la 84e minute. Heureusement pour les blues, Phil Foden qui aura loupé un nombre incalculable d'occasions, va réussir à marquer le but de la victoire à la 90e minute.

Angers SCO

El Melali positif au covid-19

Farid El Melali, l'international algérien du SCO d'Angers, aurait été testé positif au Covid-19, mardi matin, selon les informations du quotidien l'Equipe. L'ailier droit formé au Paradou AC n'a pas été convoqué pour la rencontre des Angevins, hier, contre Sedan en coupe de France. Pour rappel, Farid El Melali avait déjà été placé à l'isolement à cause de doutes au sujet des résultats aux tests

PCR le week-end dernier.