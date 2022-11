Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra, s'est montré satisfait du rendement de ses joueurs, vainqueurs dimanche soir en amical face à la Syrie (1-0) à Sharjah (Emirats arabes unis), estimant que «tout le monde» pouvait prétendre à une place dans le onze de départ, en vue du championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023, NDLR) prévu en Algérie (13 janvier-4 février). «J'ai la chance d'avoir des joueurs qui peuvent tous jouer, ça donne l'occasion à tout le monde d'engranger cette expérience de jouer ensemble, d'avoir des automatismes. Il y a encore une marge de progression.

Le plus important c'est d'être prêts le jour ‘'J''», a indiqué Bougherra dans un entretien diffusé lundi sur la chaîne officielle YouTube de la Fédération algérienne (FAF). Pour son premier test amical, l'équipe A' s'est imposée grâce à un but signé Houssam-Eddine Mrezigue (73e). Deux autres rendez-vous sont inscrits au menu des locaux aux Emirats: samedi face à la Sierra Leone au Fujaïrah Club (16h00), et le vendredi 25 novembre face au Koweït, au Dubai Police Stadium (16h00). «Nous avons affronté une équipe syrienne composée de joueurs d'expérience, qui ont opté pour un bloc bas pour profiter de nos erreurs et repartir ensuite en attaque.

La concentration de mes joueurs et la possession de balle constituaient les points positifs de cette rencontre, ils étaient patients. Nous avons eu plusieurs opportunités jusqu'à la belle action de Mrezigue qui a réussi à débloquer la situation. C'était un match plein, même s'il y a eu quelques déchets liés à la fatigue», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Je suis très satisfait de la prestation des joueurs, ils ont appliqué ce qu'on voulait faire sur le terrain. Il ne faut surtout pas s'enflammer. Nous allons continuer à travailler avec en ligne de mire le prochain match face à la Sierra Leone. Les joueurs veulent progresser, nous avons un groupe où tout le monde peut jouer. Je suis très content de leur maturité». Lors du CHAN, l'Algérie évoluera dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki, en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique.

Les joueurs du sélectionneur Madjid Bougherra entameront le tournoi le vendredi 13 janvier face à la Libye (17h00).