La direction de l’USM Alger a annoncé, ce lundi, le recrutement de l’attaquant du NC Magra, Abdesslem Bouchouareb pour deux saisons. Cet ailier gauche de 24 ans a joué 23 matchs sous les couleurs du NCM pendant la saison écoulée 2021-2022, marquant trois buts et offrant deux passes décisives. Avant de rejoindre le NCM, avec lequel il a réussi à assurer le maintien en Ligue 1, l’an dernier, Bouchouareb avait porté les couleurs de deux autres clubs de l’Est, à savoir : l’AS Aïn M’lila et l’AS Khroub. Il s’agit de la première recrue estivale pour les Rouge et Noir, qui disputeront la prochaine édition de la coupe de la Confédération, après avoir terminé 4es au classement final de la Ligue 1, à l’issue de l’exercice 2021-2022.