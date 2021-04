En fin de contrat en juin prochain, Jérôme Boateng (32 ans, 31 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) va quitter le Bayern Munich. Alors qu'il est d'ores et déjà autorisé à s'engager avec le club de son choix, le défenseur central allemand ne rejoindra pas le FC Barcelone. En effet, le Mundo Deportivo a démenti un intérêt du club catalan pour le Champion du monde 2014, considéré comme trop âgé. Le FCB préfère miser sur Eric Garcia, en fin de contrat avec Manchester City, qui est attendu du côté du Camp Nou, alors que Ronald Araujo et Oscar Mingueza vont également avoir plus de temps de jeu, la saison prochaine. Une porte qui se ferme pour Boateng.