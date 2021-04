Le milieu international algérien de l'AC Milan (Série A italienne de football) Ismaël Bennacer, a affirmé qu'il se sentait désormais bien sur le plan physique, quatre jours après avoir pris part au match de l'Equipe nationale face au Botswana (5-0) à Blida, dans le cadre des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun. «Je me suis senti très bien durant les 60 minutes que j'ai jouées avec la sélection nationale. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de sensations aussi positives», a confié Bennacer dans un entretien accordé à Sky Sport. Dispensé du déplacement en Zambie

(3-3), dans le cadre de la 5e journée des qualifications, Bennacer, titularisé face au Botswana, a cédé sa place à l'heure de jeu à son coéquipier Youcef Belaïli. Rétabli d'une blessure musculaire, Bennacer avait fait son retour en compétition lors du match en déplacement face à la Fiorentina (3-2), disputé le 21 mars, dans le cadre de la 28e journée du championnat. L'ancien joueur de la réserve d'Arsenal (Angleterre) a dû rater de nombreux matchs avec le club lombard. «Le Scudetto? nous ne jouons certainement pas pour être deuxième ou troisième, mais pour terminer premier. Nous voulons faire de notre mieux et nous verrons ce qui se passera. Le Milan AC est une grande équipe avec de nombreux fans, nous allons tout donner jusqu'à la fin», a-t-il ajouté. Avant de conclure: «Il reste 10 matchs à disputer. Moi, comme toute l'équipe, je dois me donner à 200%, car c'est le dernier tournant pour essayer de faire quelque chose d'important cette saison.» Eliminé en 1/8es de finale de l'Europa Ligue par Manchester United (aller: 1-1, retour: 0-1), l'AC Milan pointe à la 2e place au classement du championnat avec 59 points, à six longueurs du leader et voisin l'Inter Milan (65 pts), ce dernier compte un match en moins.

R. S.