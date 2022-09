L'Algérienne Nihed Benchadli va disputer la course demi-finale C/D de l'épreuve du skiff poids léger, prévue aujourd'hui, pour le compte des Championnats du monde d'aviron qui se déroulent à Racice en République tchèque. Lors de la course pour les repêchages, disputée mardi, Benchadli a pris la 3e place en 7:50.99, derrière l'Irlandaise Lydia Heaphy (7:43.48) et la Grecque Zoi Fitsiou (7:40.03). En demi-finale C/D, la représentante algérienne sera en concurrence avec quatre autres athlètes, la Canadienne Karissa Riley (4e du 3e repêchage en 7:59.37), la Britannique Madeleine Fiona Arlett, 3e du repêchage en 7:52.98), la Japonaise Emi Hirouchi, 4e au second repêchage en (7:55.17) et la Finlandaise Aura Forsberg, 5e au repêchage (8:18.58). En double poids léger, la paire algérienne, Mohamed Abderraouf Djouimai et Bilel Boucif Belhadj, n'a pas réussi à décrocher son billet pour les quarts de finale des Mondiaux de Racice, après avoir pris la 4e position au repêchage. Engagé dans la seconde série des repêchages, le duo algérien a franchi la ligne d'arrivée en 6:53.15, loin derrière la paire Anastas Shashkov-Alexandr Afanasyev (Kazakhstan) 3e en 6:43.28, les Australiens Redmond Matthews-Oscar Mcguinness 2e en 6:27.87 et le duo vainqueur, Matthew George Dunham-Christopher Stockley (Nouvelle- Zélande) en 6:25.60. Néanmoins l'aventure mondiale de la paire algérienne va se poursuivre, avec la finale E, prévue ce mercredi, afin d'essayer d'améliorer leur classement mondial. Djouimai et Belhadj auront comme concurrents quatre autres paires. Il s'agit des Égyptiens Ahmed Abdelaal-Mostafa Kandil, des Kasakhs Anastas Shashkov-Alexandr Afanasyev, la paire d'Ouzbékistan, Sobirjon Safaroliyev-Shakhzod Nurmatov, et le duo de Hong Kong composé de Chi Fung Chan et Hin Chun Chiu. Les Championnats du monde d'aviron de Racice en République tchèque enregistre la participation de 900 rameurs (hommes et dames).