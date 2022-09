Le gardien de but Oussama Benbot (USM Alger) et le défenseur Marwane Khelif (JS Soura) blessés, ont déclaré forfait pour le match amical devant opposer la sélection algérienne (A') et son homologue soudanaise prévu ce soir à 20h au stade Miloud Hadefi d'Oran, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Selon la même source, les deux joueurs ont été libérés par le staff technique dirigé par Madjid Bougherra. En prévision du match de jeudi, la sélection nationale (A') a regagné Oran, lundi en fin de matinée, en provenance de Constantine. Dans le même vol spécial, se trouvait également la délégation de l'équipe du Nigeria qui a affronté mardi soir la sélection nationale A au stade Miloud Hadefi dans la capitale de l'ouest algérien. Après le repas et une bonne sieste réparatrice, les protégés de Madjid Bougherra se sont dirigés vers le terrain annexe du stade Miloud Hadefi, pour leur première séance d'entraînement. Démarrée à 17h30, la séance a duré plus d'une heure trente, au cours de laquelle le staff a convié les joueurs à une série d'exercices et d'ateliers à travers lesquels plusieurs gammes ont été travaillées, avant de passer au volet tactique. Les efforts ont été intenses et les camarades de Debbih ont répondu aux attentes du staff technique, sous le regard de plusieurs supporters venus s'agglutiner autour du terrain pour encourager la sélection nationale qui prépare son match de jeudi (20h00) face au Soudan au stade Miloud Hadefi. Pour rappel, la sélection algérienne (A') avait disputé un premier match amical, vendredi dernier, contre l'équipe nationale du Nigeria au stade Hamlaoui de Constantine. Une confrontation qui s'est soldée par un score de parité (2-2). L'équipe algérienne (A') prépare le championnat d'Afrique des nations CHAN 2022, compétition réservée aux footballeurs locaux, que l'Algérie accueillera du 13 janvier au 4 février 2023.

R. S