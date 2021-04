L'ancien président du Ghali de Mascara dans les années 1980, Benaoumeur Berrahal, a annoncé, mardi dernier sa candidature à la présidence de la Fédération algérienne de football (FAF) pour le mandat olympique 2021-2024, dont les élections sont prévues le 15 avril à Alger. Dans une déclaration à l'APS, Berrahal, qui a assumé, pendant un mois (de juillet à août 1999), la fonction de président de la FAF, a indiqué que son programme va s'appuyer sur «la consolidation des acquis de l'Equipe nationale sous la conduite de Djamel Belmadi et le développement du football local». Actuellement, sénateur, Berrahal a assuré que «si la loi ne m'autorise pas à cumuler les deux postes. Je suis prêt à quitter le poste de sénateur, pour réaliser mon projet avec la FAF». L'ancien président du Ghali de Mascara, sacré champion d'Algérie en 1984, a déploré que la période de dépôt des candidatures a été réduite à 3 jours, assurant qu'il déposera son dossier de candidature au niveau de la commission électorale avant jeudi prochain. Déjà candidat en 2017, Berrahal qui a présidé aux destinées du Ghali de Mascara à deux reprises (1982-1987 et 1992-1996) a été aussi député de 1987 à 1992 et président d'APW de Mascara de 2012 à 2015. Berrahal est le deuxième candidat à annoncer, mardi dernier, sa candidature à la présidence de la FAF après celle de membre du Bureau fédéral sortant de la Fédération algérienne de football (FAF) Amar Bahloul.