Enfin le bout du tunnel pour le stade de Tizi Ouzou ? Le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué une visite d'inspection des travaux de cette infrastructure sportive. Le ministre, dont le département a récupéré cet épineux dossier Il y a quelques mois, semblait satisfait de l'avancement des travaux. Il indique à ce sujet qu'elle avait atteint les 45%. Belaribi assure que les travaux d'aménagement extérieur, ainsi que l'installation des chaises, seront achevés le 1 er novembre prochain. Le ministre rappelle les instructions claires du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, quant à la réception des nouveaux stades dans les plus brefs délais. Dans ce sens, il annonce que le stade de Tizi-Ouzou sera livré au plus tard au début 2023. " On ambitionne de le faire avant la fin de l'année", a-t-il conclu. Une bonne nouvelle pour les supporteurs de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) qui attendent impatiemment ce grand stade.