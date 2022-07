Ayant résilié son contrat avec son club qatari, le Qatar SC, l'attaquant international algérien, Youcef Belaïli, vient de renouveler son contrat de deux années avec le club français de Brest. On, se rappelle bien qu'en décembre dernier, Belaïli avait résilié son contrat avec l'équipe qatarie. Cela s'est passé alors que Belaïli était en pleine compétition de la coupe Afrique des nations, avec la sélection algérienne au Cameroun. Ainsi au mois de février dernier, l'ailier gauche des Verts avait alors rejoint le Stade Brestois en Ligue 1 Uber Eats de France. Youcef Belaïli (33 sélections, 6 buts) retrouve un club, lui qui a déjà connu plusieurs autres clubs huppés, a été très sollicité durant ce mercato d'été puisqu'il est libre de tout engagement. Plusieurs clubs saoudiens ont montré leur intérêt pour l'international algérien. Finalement, lui et son père qui est entre- temps son propre manager, ont décidé donc de rejoindre Brest pour six mois. Ce premier contrat a pris fin le 30 juin dernier. Et alors qu'il est annoncé dans plusieurs clubs y compris des équipes anglaises, Belaïli et son père ont finalement opté pour «la stabilité» en restant dans ce club de la ligue 1 française. Il faut bien remarquer que Belaïli a été décisif lors des cinq derniers matchs de Ligue 1 Uber Eats, alors qu'il était honni par les supporters de ce club, il a su donc avec ces «dribbles déroutants et ses buts aussi spectaculaires les uns que les autres, gagner la confiance des fans brestois après une période d'adaptation compliquée. Et il se trouve que Youcef Belaïli a été vraiment au centre des attentions du mercato des Verts d'Europe cet été. En effet après son arrivée en toute fin de mercato hivernal, l'enfant terrible d'Oran, est parvenu à ponctuer cette saison en beauté avec des statistiques flatteuses pour celui qui était attendu en Europe depuis tant d'années et qui a souffert d'une première partie de saison tronquée par la Coupe arabe et une fin d'aventure rocambolesque au Qatar SC. L'international algérien est venu à Brest pour un bail de six mois pour pallier le départ de Romain Faivre. Et c'est ainsi qu'il a réussi au fil des matchs à s'imposer comme attaquant racé dans le dispositif du coach Michel Der Zakarian. Ce dernier avait d'ailleurs refusé que l'Algérien soit dans son effectif. D'ailleurs, lors de la préparation de ce mercato estival. le directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi, a évoqué le cas de l'international algérien à nos confrères de Ouest-France. «Les gens ont été durs avec lui au début, comme avec Marco (Bizot). Ils ont jugé très vite. Il y a eu beaucoup de déballage médiatique autour de Youcef, donc les gens ont peut-être été plus durs avec lui», abonde ainsi Lorenzi à ce sujet. Une période d'adaptation plutôt compliquée avant de monter en puissance au fil des semaines s'attirant ainsi les louanges du staff et de l'encadrement du club. Et c'est cette satisfaction du côté des Brestois qui a donc permis la réouverture des négociations pour une prolongation de contrat de l'aveu de Grégory Lorenzi. Il y avait une grosse difficulté qui empêchait une entente entre les deux parties et elle concernait le volet financier. Les responsables de Brest ont jugé que les demandes financières de Belaïli sont très difficiles à assurer. Et finalement, il n'en sera rien puisque Belaïli portera les couleurs du Stade Brestois. Le numéro 8 algérien a signé un contrat de 5 mois avec une option de 2 ans supplémentaires chez celui qui était alors 13e de Ligue 1 Uber Eats, signe d'un vrai doute quant à sa capacité à supporter l'enchaînement des matchs au plus haut niveau. À Brest, Belaïli percevra 60 000 euros par mois.