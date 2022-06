Après avoir fait couler beaucoup d'encre, l'ex-président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, a décidé de ne pas postuler à ce poste, laissant ainsi, la porte grande ouverte pour deux candidats seulement: il s'agit de celle du manager de l'Équipe nationale A, Djahid Abdelwahab Zefizef, et du président actuel de l'ES Sétif, Abdelhakim Serrar. En effet, ces deux derniers ont déposé officiellement leurs candidatures, ce dimanche, alors que le délai de dépôt des dossiers de candidature a expiré le jour même à minuit. D'ailleurs, la FAF a confirmé, dans un communiqué publié sur sa page officielle qu'elle a reçu ces deux candidatures avec leurs listes respectives. Par contre, le communiqué de l'instance fédérale algérienne a précisé, que les candidatures de Mansour Beldjoudi et Yahia Belaïd ne comportent pas de listes du bureau fédéral. Si la candidature de Zefizef n'a pas surpris les férus du football national, en raison du travail de titan qu'il a effectué au sein de la Fédération algérienne de football en qualité de manager de la sélection algérienne, celle de Serrar a vraiment surpris plus d'un. D'ailleurs, avant que Raouraoua ne décide de ne pas se présenter à ces élections du 7 juillet prochain, Serrar a soutenu l'ex-président de la FAF. Ayant observé un mutisme total lors de la campagne qui a suivi la démission de Charaf-Eddine Amara de la présidence de la FAF, alors que son nom revenait sur toutes les lèvres, Raouraoua a finalement opté pour l'abstention. Bien que ces partisans croient encore à sa candidature, avant l'expiration des délais. Et voilà que la FAF informe qu'à la clôture du délai de dépôt des dossiers de candidature, elle a reçu deux listes de candidature ainsi que deux candidatures sans listes. Théoriquement, des observateurs estiment que Zefizef a plus de chances que Serrar. Et comme tout se joue dans les coulisses rien n'est encore sûr. Ainsi, Zefizef pourrait bénéficier «indirectement» de ses bonnes relations avec le coach national, Djamel Belmadi, qui jouit d'une aura qui dépasse toutes les personnalités du sport algérien et plus précisément du football. Seulement, le concerné a indiqué que «cette élection de la FAF ne m'intéresse pas. Moi, je suis coach national et je m'occupe de ma mission». Avant d'ajouter: «Il faut interroger les concernés sur ce qu'ils pensent de ces élections.» Voilà qui est bien clair et qui montre que Belmadi est détaché de ce qui se passe au sein de la FAF. Quant au deuxième candidat à la présidence de la FAF, Abdelhakim Serrar, il y a lieu de noter que sachant que Raouraoua ne dépose pas sa candidature, il a donc pris la décision de le faire. Et comme Serrar a soutenu Raouraoua, il est bien évident que ce dernier va soutenir le président de l'ESS pour être en conformité avec la

«diplomatie» sportive.

Liste de Zefizef: Maouche Mohamed, Mohamed Ghouti, Azzedine Arab, Houcem Harket, Hakim Medane, Azzedine Bennacer, Djilali Aidat, Mohamed Hachem, Djebel, Merbout, Karim Chetouf, Abdelhafid Ferani et Naciba Laghouati.

Liste de Serrar: Lakhdhar Belloumi, Tadj Bensaoula, Mabrouk Harada, Djoudi Aouchiche, Othmane Chabane, Chafik Charak, Ahmed Kharchi, Mohamed Harid, Yamilie Berkani, Mamoun Hamlili, Nacer Khedim et Lyes Djendi.