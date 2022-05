L’ES Tunis a fait savoir, via sa page officielle Facebook, que la blessure du défenseur international algérien de son équipe première de football, Abdelkader Badrane ne revêt aucune gravité. « Les examens médicaux passés par le joueur ont montré qu’il ne souffre d’aucun traumatisme et qu’il se porte bien », a indiqué le leader du championnat de Tunisie de première division. Badrane avait été évacué la veille sur civière après s’être télescopé avec le gardien de but des Sang et Or Sedki Debchi et un attaquant de l’US Monastir, avant de perdre connaissance. Trois jours de repos sont requis pour ce dernier. Cette information pourrait soulager le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avant le prochain match de la sélection algérienne, face à l’Ouganda, prévue samedi 4 juin au stade du 5- Juillet (Alger) pour le compte de la 1ère journée (Groupe F) des qualifications de la coupe d’Afrique des nations CAN-2023 en Côte d’Ivoire.