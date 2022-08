En dépit du fait qu'il a souffert de sa dernière blessure au mois de juin dernier où il a raté des matchs avec son club, Manchester City et, par la suite, le stage de l'EN et les deux matchs de qualification pour la CAN 2023 contre l'Ouganda (2-0) le 4 à Alger et le 8 face à la Tanzanie (2-0) à Dar Es Salaam, l'international algérien, Riyad Mahrez, vient de figurer parmi les 30 nominés pour le Ballon d'or 2022. En effet, la liste des 30 nominés pour le Ballon d'or a été dévoilée, vendredi, par le magazine France Football, où, l'absence du détenteur du titre, l'Argentin Lionel Messi, septuple lauréat, a suscité des réactions diverses sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, au passage il faut aussi noter l'absence de Neymar. Mais cela s'explique par le fait que les deux joueurs sud-américains ont eu une première saison très compliquée avec le PSG, échouant en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'absence du capitaine des Verts de la liste de Belmadi au mois de juin dernier, a «surpris» tout le monde, cette fois-ci, voir son nom sur la liste des lauréats pour le Ballon d'or a aussi «surpris» certains férus de la balle ronde. D'ailleurs, à ce moment-là, même l'ancien coach des Verts, Rabah Saâdane avait défendu Mahrez en déclarant, entre autres, que la non-convocation du pensionnaire de Manchester City est tout à fait naturelle compte tenu de la longue saison qu'il a jouée et de sa blessure, ajoutant que le joueur a tant besoin de repos. Ceci rappelé, il faut surtout préciser qu'en réalité le titre de Ballon d'or s'attribue à un joueur tout au long d'une saison et pas pour une courte période. Ce qui fait que Mahrez mérite parfaitement sa nomination parmi les 30 nominés pour le Ballon d'or, au vu de ses prestations et surtout lors de la dernière CAN au Cameroun. Il faut bien se réjouir d'autant que le capitaine des Verts commence à devenir un habitué de la liste du Ballon d'or. L'Algérien décroche sa quatrième nomination après avoir remporté la Premier League avec Manchester City, dont il a été le meilleur buteur toutes compétitions confondues, la saison dernière. Sur le plan africain, avec Mahrez, les couleurs continentales seront défendues par le Sénégalais Sadio Mané, champion d'Afrique avec les Lions de la Teranga, l'Égyptien Mohamed Salah, meilleur buteur de Liverpool et l'Ivoirien Sébastien Haller (Dortmund). Cette liste est dominée notamment par les joueurs du Real Madrid dont le capitaine Karim Benzema, qui à 34 ans n'a jamais semblé aussi proche de pouvoir décrocher le Ballon d'or. Il a été l'élément clé de la saison du Real Madrid qui s'est imposé en Liga et en Ligue des Champions. Le Français a notamment inscrit 15 buts en C1, son meilleur total. Ainsi, il faut attendre donc la fin du vote pour connaître le lauréat de cette prestigieuse distinction mondiale à savoir «Le Ballon d'or 2022» qui sera décerné par le magazine France Football le 17 octobre prochain à Paris.