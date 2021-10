Le président de la Fédération djiboutienne de football (FDF), Souleiman Hassan, a annoncé mardi le lancement prochain d'un appel à candidature international pour engager un nouveau sélectionneur, en remplacement du Français, Julien Mette, limogé. «La FDF va lancer, incessamment, un appel à candidature international pour le recrutement d'un sélectionneur national. Toutefois, nous allons prendre tout notre temps pour faire le meilleur choix. Nous ne souhaitons pas nous précipiter. En attendant que la décision soit prise, un entraîneur local assurera l'intérim», a indiqué le 1er responsable de la FDF, lors d'un point de presse. Engagé dans le groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Djibouti a perdu ses 4 premiers matchs, dont celui face à l'Algérie (8-0), disputé en septembre dernier à Blida. Le Djibouti recevra lors de son prochain match l'Algérie, le mercredi 10 novembre au Caire, avant de se rendre 4 jours plus tard à Niamey pour défier le Niger, en clôture du 2e tour éliminatoire. «La Fédération a décidé de se séparer de Julien Mette, après deux années et demi de bons et loyaux services à la tête de notre sélection nationale. Bien que nous ayions eu quelques différents, je ne retiens que les bons moments que nous avons partagés ensemble. Je saisis cette opportunité pour réitérer mes remerciements à Monsieur Mette et son staff pour la franche collaboration.». Interrogé sur les raisons de la campagne éliminatoire chaotique du Djibouti, le patron de la FDF a tenu à expliquer ce naufrage: «Vous connaissez la situation de la FDF, qui malheureusement, ne dispose pas des moyens nécessaires pour arriver aux objectifs souhaités. Qui fonctionne qu'avec la subvention de la FIFA et la CAF.» «Je ne cherche absolument pas à trouver d'excuses. Mais, il y a énormément de facteurs qui ont pesé en notre défaveur. La suspension de notre stade, ce qui nous a obligés de jouer l'ensemble de nos matchs à l'extérieur. Il y a également les longs voyages, le problème de connexion, les longs transits aux aéroports, parfois allant de 9 à 10 heures qui ne pardonnent pas à ce niveau de compétition», a-t-il conclu.