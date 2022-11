«Je suis responsable du résultat, mais je ne suis pas responsable du rendement des joueurs.» Abdelkader Amrani jette l'éponge et admet qu'il ne peut pas changer le cours des choses avec l'effectif qu'il a en main. La sentence est prononcée: «Il faut savoir partir. Quelqu'un d'autre pourrait faire mieux. Moi j'ai la conscience tranquille, j'ai tout essayé mais ça n'a rien donné.» Pas plus clair que ça. La JSK se dirige résolument vers l'abîme. Une grande pression pèse sur l'effectif, le staff technique et même sur la direction. Il doit y avoir un déclic avec Abdelkader Amrani ou sans lui. «J'ai tout fait depuis mon arrivée mais les choses ne veulent pas marcher. Il faut l'admettre et il faut l'assumer.» Abdelkader Amrani reconnaît la difficulté de jouer avec cette équipe malgré les moyens mis à sa disposition par la direction. Il faut comprendre aussi la déception des supporters qui ne reconnaissent plus leur club. La JSK est désormais dans un état de coma qui risque de durer longtemps. Le match face à la JS Saoura (0-1), avant-hier était le match à ne pas perdre. Mais les Canaris l'ont perdu. Ils ont concédé encore une énième fois une défaite sur leurs bases à Tizi Ouzou. Le résultat lamentable reflète avec la plus grande évidence des joueurs qui n'ont pas le niveau requis pour évoluer en ligue 1. Dans sa déclaration de fin de match, l'entraîneur Abdelkader Amrani était amer et surtout très déçu de la prestation de ses joueurs. Il reconnaît qu'il a utilisé tous les moyens et toutes les méthodes en sa possession mais cela ne marche pas. Ses propos sonnent comme un aveu d'incapacité à changer le cours des choses où plus précisément à arrêter la descente aux abîmes de la JSK. Tout le monde s'accordait à ce que le résultat de la rencontre face à la JSS était décisif pour la suite de la compétition. Hélas, à présent, après cette défaite, la JSK est réellement en danger. Le danger imminent d'une relégation inéluctable. Aussi, cette situation par laquelle est en train de passer le club appelle un sursaut de la part des supporters qui doivent aider leur équipe surtout sur le plan mental. Remonter le moral du groupe est indispensable pour permettre aux joueurs de faire face à la pression terrible qui pèse sur eux. Une pression causée surtout par l'obligation de résultat qui a débuté dès l'entame de la saison. Les mauvais résultats réalisés dans les premières rencontres ont en effet mis les joueurs dans l'obligation de se racheter enclenchant ainsi le processus psychologique de manque de confiance en soi parmi l'effectif. Enfin, il faut rappeler que cette mauvaise passe ne doit pas faire oublier les autres compétitions. Les Canaris sont sur le point d'entamer la phase des poules de la ligue des champions africaine. Une phase qui fera que les camarades de Boualia devront affronter de grands clubs. Devant ces équipes africaines, les Canaris devront montrer un niveau meilleur.