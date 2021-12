Vainqueurs du Soudan, lors de la première journée, les Verts ont scellé, hier, leur qualification aux quarts de finale, des Cèdres du Liban. Après plus d'une heure de jeu dominée par les Fennecs, Yacine Brahimi a enfin débloqué la situation sur un penalty obtenu par Youcef Belaïli (1-0, 69e). Tayeb Meziani a sécurisé l'avantage aux Verts dans le temps additionnel de la seconde période (2-0, 90e+4). Une qualification arrachée avec abnégation, tant la victoire a mis du temps à se dessiner. Les Libanais ont donné du fil à retorde aux protégés de Madjid Bougherra. Les Libanais avaient annoncé la couleur avant la rencontre.

A l'occasion, Madjid Bougherra a effectué quatre changements dans le «onze» rentrant par rapport au match contre le Soudan (4-0). Le coach Madjid Bougherra a ménagé le gardien de but M'bolhi ainsi que les joueurs de champ, Bedrane, Benlamri, Draoui et Sayoud. Sur le terrain, les Algériens débutent la partie avec une certaine aisance avec un jeu bien ouvert. Ce qui a permis aux Libanais de tenter quelques incursions, mais la défense des Verts s'en sort bien. Au fur et à mesure que le temps passe, le capitaine Brahimi et ses coéquipiers prennent le match en main et dominent légèrement leurs adversaires du pays des Cèdres.

Les joueurs de Bougherra varient le jeu et les changements de balles par des transversales à partir des ailes. Véritable maître à jouer des Verts, Yacine Brahimi multiplie les attaques et les passes vers ses compatriotes, mais ni Bounedjah ni Tahrat n'ont pu concrétiser.

La variation dans le jeu des Verts a donné du tournis aux Libanais. La pression est très forte de la part des Verts mais la défense libanaise tient bon.

Après une première mi-temps achevée sur le score de parité de (0-0), les Verts ont fini par faire sauter le verrou de la défense libanaise, en seconde période. Un 1er but inscrit par Yacine Brahimi, qui a transformé un penalty, suite à une faute sur Belaïli.

La délivrance pour Bougherra et ses poulains. Une joie de courte durée puisque, quelques minutes plus tard, Merizeg sera renvoyé dans les vestiaires après avoir écopé d'un second carton jaune, synonyme d'expulsion (77'). Une situation, dont n'ont pas profité les Libanais qui seront également réduits à 10 après l'expulsion de Kassem Al-Zein (83'). Cette remise à niveau des effectifs a permis à Tayeb Meziani de libérer ses camarades en inscrivant le but libérateur.

Une seconde victoire avant le choc de mardi contre l'Egypte. Certes, les Verts sont d'ores et déjà qualifiés. L'enjeu ne sera autre que la première place.