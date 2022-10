Après avoir disputé deux matchs amicaux profitant de la date FIFA du mois de septembre, face la Guinée (1 à 0) et le Nigeria (2 à 1), la sélection algérienne compte donc cinq matchs gagnés d'affilée depuis l'élimination de la Coupe du monde - Qatar 2022, face au Cameroun. Et il se trouve que la prochaine sortie des Verts est prévue au mois de novembre prochain, où le sélectionneur national, Djamel Belmadi, compte disputer deux autres rencontres amicales avant la fin de cette année 2022 entamée dans la douleur, mais qu'il voudrait terminer sur une bonne note. Et compte tenu du mutisme de la Fédération algérienne de football sur les prochains matchs de cette trêve de novembre, des spéculations vont bon train et on reparlerait même d'un match amical contre l'Afrique du Sud en Algérie, d'abord, ensuite, un second match amical mais cette fois-ci en France face à la Suède. Encore faut-il rappeler qu'on a déjà parlé d'un match amical contre l'Afrique du Sud en juin dernier. Et aux dernières nouvelles, non encore confirmée par qui de droit, des échanges ont eu lieu entre la Fédération algérienne (FAF) et sud-africaine (SAFA) pour le montage et la tenue de cette joute. Or, il se trouve que du côté de l'instance fédérale algérienne, on se préoccupe surtout de fixer la domiciliation de cette première joute amical face à l'Afrique du Sud au stade de Baraki. Seulement, il faut d'abord s'assurer que tous les travaux seront achevés dans cette enceinte pour assurer le bon déroulement de cette partie. Les Verts seront en stage en novembre à Alger et on évoque un éventuel déplacement en France pour jouer contre la Suède. Pour ce faire, il reste un autre cas à régler, il s'agit toujours de l'infrastructure où le match serait programmé en France. Il reste donc à attendre d'abord l'accord des autorités françaises pour la tenue de ce match amical face aux Suédois. Encore faut-il faire remarquer que ce match amical, devrait permettre à l'Algérie de montrer qu'elle est bien dans les délais de la préparation des infrastructures pour organiser la CAN 2025 dont elle a la charge. À rappeler au passage qu'en réalité et selon le site algérien spécialisé sur la sélection algérienne La Gazette du Fennec, en novembre, la sélection algérienne devrait affronter la Suède en amical. Un match qui devrait se jouer au stade Vélodrome. Non qualifiée pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'Algérie va disputer deux rencontres amicales en ce mois de septembre, la Guinée et le Nigeria. En plus de ses deux matchs, la Fédération algérienne serait en quête d'un ou deux adversaires pour le mois de novembre. Et d'après La Gazette du Fennec, Riyad Mahrez et ses compatriotes devraient affronter la Suède de Zlatan Ibrahimovic en marge du Mondial qatari. Une rencontre qui devrait se dérouler au stade Vélodrome de Marseille le 19 novembre prochain. Il est tout aussi important de rappeler, également, dans la foulée que la dernière fois que l'Algérie a joué en France, c'était en 2019, au stade Pierre-Mauroy de Lille, et ils se sont imposés 3-0 face à la Colombie le 15 octobre 2019, à la suite des buts marqués par Baghdad Bounedjah (15') et Riyad Mahrez (20' et 65').