Le Paris Saint-Germain prépare sa révolution. Après la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en juin 2025, le club de la capitale veut restructurer son organigramme et son équipe pour donner un nouvel élan à son projet. Les changements ont déjà commencé avec l'éviction du directeur sportif Leonardo. Luis Campos est désormais attendu pour le remplacer. L'arrivée du dirigeant portugais va-t-elle chambouler l'effectif et la manière de recruter du Paris SG? Le champion de France doit aussi trancher sur le cas de son entraîneur Mauricio Pochettino. L'Argentin peut-il encore espérer poursuivre son aventure sur le banc parisien la saison prochaine? Nasser Al-Khelaïfi apportera des réponses à ces questions très bientôt. Le président du PSG l'a assuré au micro de Canal+. «Je pense que je vais annoncer tous les changements la semaine prochaine, tout le projet, a indiqué le dirigeant parisien. Pour l'instant on a Mauricio Pochettino, on le respecte. Vous le saurez la semaine prochaine.» La semaine prochaine, on en saura donc plus sur l'avenir de Pochettino, alors que les noms de Joachim Löw, Roberto Martinez, Christophe Galtier, Sergio Conceiçao, Thiago Motta ou encore Ruben Amorim circulent pour le remplacer en cas de départ. En revanche, la piste Zinedine Zidane a pris du plomb dans l'aile puisque l'ancien coach du Real Madrid ne compte pas répondre favorablement à l'approche de Paris et attend toujours l'équipe de France. Lors de cette intervention, les supporters et suiveurs du PSG espèrent aussi en savoir plus sur le prochain mercato parisien. Des changements dans l'effectif sont attendus, et une offre de 45 millions d'euros le jeune attaquant rémois Hugo Ekitike est évoquée. Quid de Neymar? Ce week-end, le quotidien Le Parisien a affirmé que le club cherche à se séparer du Brésilien. «NAK» pourrait aussi en dire un peu plus sur ce dossier. Encore un peu de patience.