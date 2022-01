La rencontre opposant la sélection algérienne féminine à son homologue de l'Afrique du Sud aura lieu, le samedi 18 février prochain, au stade d'Orlando (15h) à Johannesburg, pour le compte du 2e et dernier tour aller des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2022, indique un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF).

«La rencontre aller aura lieu, le samedi 18 février prochain, à Johannesburg, au stade d'Orlando (15h00). La manche retour, elle, est programmée au stade Omar- Hamadi de Bologhine, à Alger, le mercredi 23 février (18h00)», a indiqué la FAF. Afin de préparer ce grand rendez-vous, les Vertes entreront en stage au Centre technique de Sidi Moussa à Alger le 14 février 2022.

L'Algérie avait dominé au 1er tour des éliminatoires le Soudan, en s'imposant lors du match aller disputé à Alger sur le score fleuve de 14 à 0, alors que le match retour prévu à Khartoum avait été annulé, à cause de la situation politique au Soudan, rappelle-t-on. Outre le Maroc (pays organisateur), 11 pays issus du second tour prendront part à la phase finale de la CAN-2022 (2 - 23 juillet 2022). Les demi-finalistes de la CAN-2022 se qualifieront pour la phase finale du Mondial-2023 organisé simultanément en Australie et Nouvelle-Zélande, auxquels pourraient s'ajouter deux pays africains issus des barrages.