Une rentrée pas comme les autres. Elle est d'autant plus belle que l'on tend à lui donner un cachet et un goût particuliers, compte tenu des deux années précédentes marquées par une peur ayant plongé le monde entier dans la crainte et l'incertitude. Le coup d'envoi de cette rentrée sera empreint de couleurs vives et hautement sécurisées. Plusieurs institutions se sont mises de la partie pour réussir le retour des enfants scolarisés aux classes après des vacances qui n'ont que trop duré. La wilaya d'Oran a, en ce sens, pris plusieurs mesures manquantes. Il s'agit essentiellement de donner un nouveau look à l'ensemble des établissements scolaires, en procédant à leur embellissement. Le constat est, de visu perceptible dans plusieurs établissements scolaires du centre-ville d'Oran. Ces derniers sont pavoisés, outre aux couleurs nationales, par des peintures chatoyantes. Aussi, l'ensemble des cantines scolaires a été retapé en plus du fait qu'elles sont ouvertes au premier jour de cette rentrée que l'on veut un prélude à un meilleur départ, question de soulager, tant soit peu, les élèves ayant souffert, pendant deux longues années, des conditions drastiques imposées par la pandémie de la Covid-19. Le retour des enfants scolarisés aux écoles s'annonce également riche en animation. D'ailleurs, l'on prévoit un coup d'envoi fastueux qui sera marqué par le déploiement des autorités locales dans les écoles en vue de conforter les élèves tout en les incitant à faire preuve de persévérance dans leurs études tout en leur faisant part des projets inscrits par les autorités et qui visent, dans leur ensemble, la modernisation du secteur de l'éducation. Des mesures portant sur l'équipement graduel des établissements scolaires en tablettes électroniques pour lesquelles les enfants scolarisés n'ont pas dissimulé leur satisfaction, en plus de l'allègement du cartable scolaire. Nombreux sont, en fait, ces chérubins n'ayant pas dissimulé leur impatience quant à rallier les bancs des classes et découvrir de visu l'ensemble des mesures décidées à leur profit, comme l'apprentissage de la langue de William Shakespeare, la langue vivante ou tout simplement l'anglais. D'ailleurs, plusieurs élèves se sont mis au mode «speaker» en s'exprimant maladroitement en anglais dans l'espoir d'améliorer leur parler en rejoignant l'école. To be or not to be! De son côté, le 2e commandement de la Gendarmerie nationale a indiqué «avoir pris toutes les mesures portant sur la sécurisation des écoles et leur environnement». La même source a ajouté «la mise en place d'un plan spécial rentrée scolaire, axé essentiellement sur le renforcement de la sécurité» un peu partout dans les environs mitoyens des écoles», soulignant que «des patrouilles de gendarmes seront déployées, notamment pendant la partie matinale et à la sortie des classes, en plus de la régulation de la circulation automobile et autres mesures portant essentiellement sur la sécurisation des écoles». Les parents d'élèves, eux, sont confiants, s'engageant à prendre activement part aux différentes activités inscrites au profit des élèves.