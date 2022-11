Lors de sa visite dans la commune de Boghni, le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi, a révélé qu'un budget estimé à

630 millions de dinars est alloué aux opérations de réfection des effets des affaissements causés par les pluies à travers plusieurs communes.

Dans la commune de Boghni, pas moins de 14 points touchés par les affaissements et les glissements vont bénéficier de ces travaux assurés techniquement par la direction des travaux publics de la wilaya. Pour ces opérations, a fait savoir le wali, l'État a consacré une enveloppe de 140 millions de dinars, soit un milliard de centimes pour chaque point en moyenne. En fait, le phénomène est très inquiétant d'autant plus que l'urbanisation n'a, par le passé, pas pris en considération ces risques naturels étant donné que des agglomérations entières sont bâties sur ces terrains instables et des chemins communaux en sont également exposés. Parallèlement à Ighzer N'Chil et le village Aït Ali dans la commune de Boghni, ce sont quelque 22 communes qui ont bénéficié de cette enveloppe financière.

Les routes touchées par les glissements et les affaissements sont les priorités de ces opérations. Il s'agit selon les responsables de la direction des travaux publics des communes de Boghni, Mechtras, Aïn Zaouïa, Bounouh, Assi Youcef, Ouadhias, Aït Bouadhou, Tizi N Tleta, Agouni Gueghrane, Iferhounen, Abi Youcef, Illilten, Iboudraren, Aït Mahmoud, Tirmitine, Maâtkas, Aït Toudert, Beni Douala, Aït Aïssi, Larbaâ Nait Irathen, Mekla et enfin Aït Yahia Moussa. Ces opération qui viennent prendre en charge les zones où l'urgence est avérée ne font toutefois pas oublier les autres communes qui en souffrent, mais à un degré moindre.

Dans la région du littoral, Tigzirt, Makouda, Azeffoun et Mizrana, des tronçons routiers entiers sont emportés par les glissements. N'ayant pas causé l'interruption de la circulation, ces zones comptent parmi les lieux à risque. Ce qui fait que les populations attendent des financements dans un proche avenir.

Par ailleurs, il convient de signaler que la wilaya de Tizi Ouzou compte également de nombreuses zones touchées par les glissements de terrain et qui risquent à tout moment d'emporter des villes entières. C'est le cas à titre d'exemple du glissement de terrain de la ville d'Aïn El Hammam. Les travaux de confortement et de démolition des bâtiments les plus touchés sont entamés mais beaucoup reste à faire pour remettre en l'état une ville durement touchée. C'est le cas également de la ville de Tigzirt où un affaissement de plusieurs kilomètres menace la partie Est.

Selon des vidéos révélées, il y a plusieurs années, par le bureau d'études en charge de l'étude du phénomène, le glissement s'enfonce dans le large de la mer à plusieurs kilomètres.

Enfin, il convient de rappeler que dans plusieurs communes, les services concernés doivent être plus regardants au chapitre de ce problème dans toutes les opérations d'urbanisation. Il y va de la sécurité sur les vies des prochaines générations qui vont habiter les lieux.