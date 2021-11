Touchée de plein fouet par les feux de forêt du mois d'août dernier, Béjaïa a mobilisé les responsables et les militants associatifs pour des opérations de reboisement permanente, mais vite tournées au folklore. C'est ce que déplorent les spécialistes de la protection de la nature et de l'environnement. Outre le plan annuel de reboisement, appliqué avec rigueur, la région de Béjaïa a eu son autre part de plants, dans le cadre du plan régional qui a ciblé les régions sinistrées. La Conservation des forêts, la direction de l'environnement, le mouvement associatif et les communes se sont associés dans cette noble mission de reboisement de tout ce que les flammes avaient ravagé l'été dernier.

Des initiatives permanentes et soutenues par les services de sécurité, tous corps confondus et d'autres bienfaiteurs devaient être prises avec un suivi rigoureux des spécialistes, car, comme ils l'expliquent, chaque région a ses propres plants et il ne faut surtout pas mélanger les genres, au risque de perturber l'ordre naturel. C'est justement à ce niveau que cela a dévié. À Béjaïa tout a commencé au lendemain de la décision émanant du Conseil des ministres tenu le 22 août 2021, par rapport au lancement d'une campagne de reboisement nationale de grande envergure, pour la prise en charge des paysages forestiers affectés par les incendies de forêt et qui a été confiée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Sont impliqués, alors dans une première opération tous les secteurs et le mouvement associatif, en organisant une plantation de chênes-lièges et de caroubiers au niveau de Djbel El Hit, commune de Boukhlifa. Ce fut également le lancement de la campagne nationale de reboisement sous le slogan:

«Plantons la et laissons la pousser», en présence des autorités de la wilaya et Rahmani, inspectrice au niveau de la direction générale des forêts et représentante du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Conservateur des forêts, le directeur du PNG et de tous les participants.

D'autres opérations sont arrivées par la suite, notamment lors de la commémoration du 67e anniversaire de la révolution, pour la poursuite de la campagne nationale de reboisement. Le Parc national du Gouraya en collaboration avec l'association Assirem Gouraya, les SMA «groupe Tikamira», l'association Gouraya et l'établissement primaire des «13 Martyrs garçons ont organisé une journée d'information au niveau du site des 13 Martyrs, appuyée par une exposition, plantation symbolique, une randonnée pédestre intitulée «Randonnée verte» et reboisement le long du sentier. Toutes ces opérations sont, bien évidemment, suivies et inspectées par des sorties quotidiennes de prospection et de contrôle dans l'aire protégée du Gouraya, dans le but d'évaluer le taux de régénération de la végétation, après les incendies de l'été dernier.