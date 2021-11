L'inculpé de menaces de mort, n'arrivait pas à sourire en s'adressant à madame la présidente de la section correctionnelle du tribunal de Boufarik. Ce qui fâcha alors la juge qui le fit savoir à Dalil G. l'inculpé, qui enfonça le clou en marmonnant: «Je ne peux m'empêcher de sourire devant un adversaire qui ne sait pas ce que c'est que l'humour!». L'assistance éclata de rire, devant cette intervention, car tout le monde, croyait à la grave inculpation, sauf l'inculpé! Le fou rire général ayant pris fin, l'audience reprit, austère, douloureuse, machinale, à sens unique car, seule la présidente parlait toute seule, ne laissant pas le moindre pouce aux autres acteurs du jour de placer une! Déjà, devant le tribunal de Boufarik lors de brillantes interventions entrecoupées d'exclamations, l'immense avocat, Me Boudjemaâ Ait-Boudjemaâ, le conseil de la ville des Oranges, n'avait en guise d'arguments pour défendre son très jeune client, que le dossier vierge en matière de casier, et surtout la personnalité du prévenu, à mettre en valeur. Il s'adressa à la cour de Blida en mettant l'accent que si le législateur avait créé l'appel, c'était beaucoup plus pour tirer d'affaire les inculpés malmenés par le tribunal, souvent dépassé par le nombre effarant de dossiers du jour! Cette dernière remarque plut beaucoup à ce bon vieux Me Med Zerrouki, l'avocat de Tipaza, qui s'amusait tellement avec les anciens de Boufarik, que les jeunes restèrent bouche bée, devant tant d'allant. Il faut dire que le conseil de l'ouest de la ville des Mandarines, était heureux de rencontrer des gens de sa génération pour évoquer les feus Me Rachid Morsli, Me Hamouche, Me Djillali Hamani, Me Melzi, Me Chérif Dahmani, Me Foudil Benaki, les bâtonniers Tayeb Beloula, Mohand Arezki Ablaoui et Yahia Bouamama, «Ils n'auraient pas été heureux de voir la déliquescence de la profession!», s'est exclamé le sympathique et longiligne avocat de Tipaza, franchement désabusé.