Homicides volontaires, morts suspectes et accidents de la circulation. Tels ont été les principaux faits ayant marqué l'actualité oranaise, durant cette semaine. Le tribunal criminel d'Oran vient de rendre son verdict condamnant un jeune homme, âgé de 20 ans, à 20 années de prison ferme. Le mis en cause est accusé d'homicide volontaire perpétré contre son ami. Le document d'accusation fait état de l'acharnement de l'accusé contre sa victime, lors d'une fête de mariage célébrée au quartier Sidi El Bachir, situé à l'entrée est d'Oran en venant de Mostaganem. Suite à une altercation, le mis en cause a asséné à la victime un coup mortel au niveau du coeur. Par ailleurs, les services de la sûreté de daïra de Bir El Djir viennent d'annoncer l'arrestation d'un trentenaire, présumé suspect, dans l'affaire de la jeune ligotée à l'aide d'un ruban adhésif et retrouvée à l'Usto, quartier situé dans la partie est de la ville d'Oran. L'individu a été interpellé, alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule dans le douar Boudjemaâ. La même source a affirmé que «la voiture a servi au transport de la victime». L'enquête ouverte se poursuit. Les faits remontent à dimanche matin, lorsque les habitants du quartier Adel d'Oran, se sont réveillés devant une scène incroyable en trouvant la jeune fille, la vingtaine, les yeux bandés et ligotée avec du ruban adhésif. La criminalité prend, ces derniers jours, des ascensions fulgurantes et phénoménales. Avant-hier, les éléments de la Protection civile ont été dépêchés dans le quartier populaire de Nedjma. Arrivés sur les lieux, ils n'ont pu que transporter, vers l'hôpital de l'Usto, la dépouille mortelle d'un mineur, après les premiers constats relevés par les éléments de la Gendarmerie nationale. Ce dernier a été victime de plusieurs coups de couteau assénés dans plusieurs parties de son corps. La victime a été retrouvée sur le trottoir de l'une des rues dudit quartier. Aux fins de tirer au clair cette affaire qui a plongé les habitants de Chetaibo dans l'émoi et la désolation, l'enquête se poursuit. À Bir El Djir, les sapeurs- pompiers ont été dépêchés à la cité des 58 Moudjahidine, où ils ont découvert un corps ballant, suspendu à une corde en plastique dans sa propre habitation. Suicide ou mort suspecte? «L'enquête est en cours», a-t-on indiqué. À Hassi Bounif, localité située à l'est d'Oran, les pompiers se sont déplacés dare- dare après avoir reçu un SOS. Arrivés sur les lieux, ils n'ont pas réussi à réaliser grand-chose, hormis de transporter le cadavre en question, vers les services de la médecine légale de l'hôpital d'Oran. Dans cette affaire, dont l'enquête a été aussitôt ouverte, l'homme a été retrouvé mort à bord de la voie publique.

En plus de ces morts suspectes, les accidents de la circulation ne sont pas en reste. Les services de la Protection civile font état de «la mort d'une femme et la blessure de son accompagnatrice âgée de 60 ans», des suites d'un accident survenu dans la voie express d'Aïn El Türck, localité située dans la corniche ouest d'Oran. Les victimes ont été percutées de plein fouet par un chauffard, lorsque ces dernières ont tenté de traverser la chaussée de la voie express. Une enquête est ouverte. La dépouille mortelle de la victime a été transportée vers l'hôpital Medjbeur Thami d'Aïn El Turck.