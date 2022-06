Finalement, la visite du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed-Tarek Belaribi au chantier du nouveau stade de 50 000 places, a eu un effet d'accélérateur. Après avoir constaté sur place le grand retard accusé par l'entreprise réalisatrice, le représentant du gouvernement a assuré que toutes les mesures nécessaires seront immédiatement prises pour faire avancer le projet.

Des responsables sermonnés, des mesures techniques recommandées. Hier, c'est une deuxième entreprise qui a été retenue pour appuyer le travail de la première. Il s'agit, selon l'Assemblée populaire de wilaya, d'un groupe turc qui a été retenu et dont le travail commencera dans les jours qui viennent.

En fait, le ministre, qui a agi sur recommandation du président de la République qui tient à ce que le stade soit réceptionné dans les plus brefs délais, a affirmé lors de sa visite que «le projet doit être réceptionné dans les délais», tout en assurant que «toutes les mesures nécessaires seront prises pour respecter les délais». Belaribi n'a pas non plus manqué d'exprimer son mécontentement quant à la gestion du projet par les services concernés ainsi que l'entreprise réalisatrice. Arrivé sur le site dans la soirée, le ministre a dû tenir une réunion d'urgence au niveau de la wilaya pour écouter les explications des responsables du projet.

Le lendemain, une autre réunion s'est tenue au niveau du ministère pour trouver des solutions au retard injustifié, avait-il fait remarquer. Aussi, dans l'objectif d'accélérer la cadence du travail, il a été décidé de faire tourner trois équipes durant 24h, huit heures chacune.

Une recommandation que le ministre voulait voir immédiatement appliquée. Belaribi n'a pas non plus accepté l'idée d'aller vers l'importation des matériaux de construction opposant un niet catégorique parce que, expliquait-il, le gouvernement accorde la priorité absolue au produit fabriqué localement.

Une semaine après cette visite, les mesures se poursuivaient. Ce qui démontre que le projet est suivi de plus près par les plus hautes autorités du pays. Constatant l'incapacité de l'entreprise réalisatrice à assurer la cadence nécessaire, malgré le fait qu'elle ait été retenue via un cahier des charges, le gouvernement a décidé d'envoyer du renfort.

L'entreprise turque connaît le terrain du fait qu'elle est présente en Algérie, depuis quelques années.

Enfin, il convient de noter que le nouveau stade de 50 000 places de la ville de Tizi Ouzou a atteint un taux d'avancement de 80% mais les retards font que les dernières retouches ne soient pas encore réalisées. Le projet est, d'abord, appelé à doter la wilaya et l'Algérie d'un stade capable d'accueillir les plus grandes compétitions internationales.

En second lieu, le terrain va permettre à l'équipe locale, la JS Kabylie, de représenter l'Algérie dignement, comme elle l'a toujours fait, sur un terrain qui répond aux normes internationales.