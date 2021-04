La wilaya de Bouira recèle un potentiel naturel qui peut faire du tourisme une alternative et une source de richesse pour la wilaya et le pays. Partant de ce constat la direction du tourisme et des industries traditionnelles a organisé une journée d'étude et de réflexion autour du sujet à la Maison de la culture Ali Zamoum. Les présents se sont penchés sur les opportunités à même de sortir ce dossier de sa somnolence. En effet, depuis des années on entend le même discours sans jamais voir se concrétiser les objectifs sur le terrain. Même si le parc hôtelier a sensiblement augmenté avec une capacité globale de 1220 lits dont 878 pour les seules communes de Bouira et El Esnam. La wilaya compte huit unités hôtelières qui font travailler 465 personnes.

Ces chiffres sont minimes quand on sait qu'une ville comme Hamammet en Tunisie dispose de plus du double en infrastructures. Les problèmes administratifs dans lesquels se débat l'investisseur qui a repris Hammam Ksena suffit à décourager le plus téméraire et laisse croire qu'il y'a une volonté délibérée de bloquer le développement du tourisme. La région de Talarana dans la commune de Saharidj, est de la wilaya, attend toujours l'arrivée d'un investisseur. N'est-il pas judicieux de laisser l'APC exploiter les lieux à travers une régie communale? Au regard des chiffres avancés par la direction du tourisme, il ressort une exclusivité réservée aux projets hôteliers et aux agences de voyages. Le bilan fait état de neuf projets en réalisation qui permettront le recrutement de 496 personnes et une capacité d'accueil de 1054 lits. Quatre autres projets ne sont toujours pas lancés alors qu'un projet est à l'arrêt suite au décès du propriétaire. Les 16 projets prévus à la phase d'exploitation, augmenteront la capacité d'accueil de 1444 lits et permettront l'embauche de 702 personnes. Comme la totalité des activités, le tourisme a été sensiblement impacté par la pandémie mondiale de la Covid-19. Ainsi les huit structures hôtelières en activité qui disposent de 606 chambres et de 1220 lits ont accueilli en 2020, 7100 visiteurs alors que ces mêmes structures ont hébergé

70.000 visiteurs en 2019. Un manque à gagner divisé par 10.

Les agences dûment accréditées au nombre de 40 ont aussi subi les effets de cette épidémie qui a lourdement pesé économiquement sur l'activité. Tikjda reste le pôle touristique de la wilaya. Malgré son envergure, le site continue à subir. Longtemps agressé, le site doit reprendre son caractère de site naturel. «Aucun investissement ou réalisation en dur ne sera tolérée désormais, sur ce site» avait déclaré le wali lors de la session APW. «Ceux qui veulent investir doivent aller vers des réalisations amovibles, en bois et respectueuses de l'environnement». Hammam Ksena, à l'autre bout de la wilaya, constitue le second pôle à même de booster le tourisme thermal si les difficultés qui se dressent devant l'investisseur venaient à être levées. Cette destination pour 155 340 visiteurs en 2017 n'a accueilli en 2020 que 17 617 personnes.

La Covid et son impact n'expliquent pas à eux seuls ce net recul. En attendant des jours meilleurs, le tourisme pour jeunes, le tourisme écologique, les randonnées pédestres, les bivouacs au niveau du lac Aggoulmine... sont autant d'activités qui peuvent participer à la relance touristique dans la wilaya de Bouira.