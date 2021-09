La participation du FFS et du PT aux élections locales du 27 novembre prochain est, en principe, la garantie d'une participation plus élevée avec, de surcroît, un retour à une pratique plus orthodoxe à l'exercice politique. Leur expérience des joutes électorales étant plus attestée, donnera l'opportunité de mettre en évidence les priorités de l'heure: sécheresse, pouvoir d'achat, crise sanitaire... et de se recen-

trer sur les incendies meurtriers de cet été qui ont ravagé certaines régions du pays, la Kabylie en particulier. Des préoccupations qui croiseront le chemin d'un Plan de relance économique exceptionnellement ambitieux qui a pour priorité de réduire la dépendance du pays au pétrole, atténuer les déséquilibres régionaux, braquer les projecteurs sur les zones d'ombre, leurs populations qui ont vécu en marge d'un développement inégal du pays. Autant de thèmes sur lesquels les formations politiques auront à croiser le fer dans un scrutin qui s'annonce plus bariolé. Six d'entre elles ont, en effet, retiré leurs dossiers de candidatures, en attendant le Front des forces socialistes et le Parti des travailleurs. Six partis avaient retiré des dossiers de candidature pour les élections locales du 27 novembre prochain a annoncé le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Qui sont-ils? Le Front de Libération nationale, le Rassemblement national démocratique, le Front El Moustakbel, le mouvement El Bina, le Mouvement de la société pour la paix et Sawt Echaâb, a précisé Mohamed Charfi, lors d'une conférence de presse animée au terme de l'installation des membres de la commission de répartition du temps d'antenne consacré aux interventions des candidats dans les médias audiovisuels et de la commission de suivi de la campagne électorale. «Dans le cadre des préparatifs de la campagne électorale pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas, prévue le 27 novembre 2021, le président de l'Anie, Mohamed Charfi, présidera l'installation des membres de la commission de répartition juste et équitable du temps d'antenne consacré aux interventions des candidats via les médias audiovisuels nationaux, et de la commission de suivi de la campagne électorale», a indiqué, à cette occasion, un communiqué de l'Anie. À combien s'élèvent les dossiers retirés par les participants à ce rendez-vous électoral? 1.001 dossiers de candidature aux élections des Assemblées populaires de wilayas ont été retirés, dont 784 dossiers relatifs à des partis politiques et 217 autres des listes indépendantes, outre 20 425 dossiers de candidatures aux élections des Assemblées populaires communales dont 18.924 dossiers de partis politiques et 1 501 pour des listes indépendantes, a prorogé le délai de dépôt jusqu'au 19 septembre courant, a ajouté le président de l'Anie. Il faut souligner que les partis politiques, avec plus de 8 millions de formulaires de souscription retirés contre 968 397 formulaires pour les listes indépendantes, vont marquer par leur omniprésence ce rendez-vous électoral dont ils ont signé la charte d'éthique. Quant au corps électoral qui a atteint à l'issue de la révision exceptionnelle des listes électorales, 24 589 475 électeurs, il laisse augurer, à travers «un saut qualitatif» dans le nombre des inscrits par rapport aux précédentes élections législatives, une participation en hausse par rapport à ce dernier scrutin.