Un Salon de l'olivier sera organisé par la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou au niveau de la place de l'Olivier située à la sortie Ouest de la ville des Genêts. Même si les organisateurs n'ont pas encore rendu public le programme, la manifestation sera, selon toute vraisemblance, marquée par des expositions de l'huile d'olive de la région aux côtés d'autres producteurs, exposants issus des autres régions du pays. Un évènement économique dont l'objectif sera sans nul doute de promouvoir ce produit qui peine hélas, à s'installer dans les circuits commerciaux locaux, nationaux voire même internationaux.

En effet, jusqu'à hier, la Chambre de l'agriculture de la wilaya de Tizi Ouzou se suffisait de donner l'information, sans pour autant afficher le programme. Mais, parallèlement à l'annonce, le travail de préparation se poursuit depuis quelques jours. Des réunions se tiennent à un rythme régulier pour peaufiner ce programme qui sera rendu public dans quelques jours, selon nos sources. À noter également, que les préparatifs se déroulent avec la présence et la collaboration des services concernés dont la direction des services agricoles, les écoles de formation en agriculture telles que l'Itmas (Institut des techniques agricoles) de Boukhalfa.

En fait, ce Salon de l'olive n'est pas le premier à se tenir dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Bien d'autres manifestations du genre se sont tenues depuis des années. Cependant, ce qui tarde à venir, ce sont les résultats. Jusqu'à présent, l'huile d'olive, fruit de l'olivier justement, peine à trouver une place dans les rayons des magasins malgré les grandes quantités récoltées chaque année. Malgré les efforts consentis par les services concernés, ce produit est encore vendu de bouche à oreille et souvent dans des conditions déplorables. En effet, l'huile d'olive de la région se vend encore dans les bouteilles jetées par l'industrie des eaux minérales malgré les quelques initiatives commerciales à encourager.

Un salon qui se tient après une récolte qui a permis d'engranger quelque 11 millions de litres, mais introuvables sur le marché. Cette disparition trouve, en fait, son origine dans l'absence d'une industrie agroalimentaire développée qui puisse mettre ce produit sur le marché local et national d'abord et ensuite sur les places internationales. D'autres causes sont aussi évoquées par les producteurs qui souffrent, en effet, de l'absence de laboratoires de certification à même de faire naître des labels et surtout d'arrimer l'huile d'olive locale aux normes internationales édictées par le Conseil international de l'olive. Cet organisme international est très regardant sur les taux d'acidité des huiles vierges.