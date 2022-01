Le gain facile attire de plus en plus les jeunes qui versent dans des méfaits, aux lourdes conséquences sur la société. Ecouler des psychotropes et des produits alcoolisés rapporte beaucoup certes, mais ne peut durer éternellement. Un métier fructueux, mais à haut risque. Les multiples saisies de type drogue et alcool prolifèrent à Béjaïa, démontrant une nette augmentation de ce trafic dans la société. Et ce ne sont pas les chiffres fournis uniquement par la Gendarmerie nationale qui vont nous contredire sur l'ampleur pris par ce trafic. Ces trois derniers jours, deux importantes affaires ont été traitées par ce corps de sécurité, dont les communiqués sont pratiquement quotidiens, portant sur divers méfaits dont, principalement le commerce d'alcool et de la drogue sous toutes ses formes.

La première affaire a concerné la saisie de 138 432 bouteilles de boissons alcoolisées de deux types différents (pastis et vin rouge type Bonita) de fabrication étrangère. Les informations reçues par les éléments des unités du groupement de la Gendarmerie nationale à Béjaïa, font état d'une quantité de boissons alcoolisées stockées dans un entrepôt situé dans le village d'Ibachiren dans la commune d'Oued Ghir.

Les gendarmes accompagnés des fonctionnaires de la direction du commerce de Béjaïa se sont rendus immédiatement vers l'entrepôt précité. Après avoir accompli toutes les démarches légales en présence permanente et continue de son propriétaire âgé de 40 ans, originaire de la commune de Béjaïa, les gendarmes dénombrent 138 432 bouteilles de boissons alcoolisées de deux types différents de pastis et vin rouge de fabrication étrangère.

Le propriétaire de l'entrepôt n'était en possession d'aucun document justifiant la légalité de son commerce. Sur le champ, la marchandise a été saisie et le propriétaire conduit dans la brigade locale pour l'approfondissement de l'enquête.

Dans la même semaine, les gendarmes ont mis fin à l'activité d'un réseau criminel spécialisé dans le trafic d'hallucinogènes. Composé de deux personnes, ce gang était en possession de 297 pilules hallucinogènes de type «Ecstasy». Là encore, c'était suite à des informations que les gendarmes ont entrepris d'agir. Ces informations reçues font état de l'existence d'un réseau criminel spécialisé dans le commerce de comprimés hallucinogènes qui activait au niveau des boîtes de nuit situées sur tout le territoire de la wilaya de Béjaïa. Ce gang se déplaçait à bord d'une voiture Hyundai portant immatriculation de Béjaïa.

Les enquêteurs décident alors de surveiller les mouvements du réseau. Une fois toutes les mesures légales prises, un plan d'action a été élaboré débouchant sur l'interception de ladite voiture, conduite par un individu âgé de 34 ans, originaire de la wilaya d'Ouargla. Il était accompagné d'une jeune fille de 20 ans, originaire de la wilaya de Béjaïa. En fouillant le véhicule, les gendarmes mettent la main sur une quantité de 297 comprimés hallucinogènes d'Ecstasy. Les deux mis en cause ont été arrêtés et conduits au quartier général de la Brigade pour une enquête plus approfondie. Tandis que la marchandise a été saisie. Deux dossiers juridiques ont été constitués pour ces deux affaires, qui relèvent de toute une série, qui alimentent la chronique locale.

Un dossier en l'espèce a été complété et transmis aux autorités judiciaires compétentes avec une saisie légale des marchandises.