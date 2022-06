À une journée d'intervalle, le président de l'APW de Tizi Ouzou, Mohamed Klaleche, et le wali Djilali Doumi se sont rendus au chevet de l'un des projets les plus vitaux pour la wilaya de Tizi Ouzou. La pénétrante, projet structurant qui relie la wilaya à l'autoroute Est-Ouest, connaît d'énormes retards avec des travaux de réalisation qui butent sur de grandes difficultés depuis leur lancement, en 2014. Pourtant, ce projet devrait redynamiser la machine économique locale et favoriser le développement de toute cette partie située sur le versant nord de l'autoroute. Selon le président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, les pouvoirs publics doivent afficher plus de volonté à aller au bout de ce projet en réglant les deux plus importants problèmes rencontrés par les entreprises de réalisation. Lancé, il y a quelques années, le projet patauge toujours dans les problèmes de financement. Alors que son coût global avoisine les 100 milliards de dinars,le projet, selon le même responsable, ne pourra avancer à un rythme satisfaisant qu'avec une enveloppe de 15 milliards de dinars par année. Des montants, qui ne semblent, selon toute vraisemblance, pas être disponibles pour le moment au vu des grands retards accusés en raison des fréquents et surtout longs arrêts. L'autre problème plus épineux qui se dresse devant l'avancée de l'autoroute, a trait aux oppositions qui n'ont pas cessé depuis 2014. Toutefois, lorsque l'on parle des oppositions, on se trouve dans le devoir de préciser les causes qui poussent les gens à s'y opposer. En effet, soixante familles s'opposent encore à la poursuite des chantiers dans de nombreux endroits à cause d'un différend avec l'administration. Ces derniers, expropriés de leur terre pour les besoins du projet, ne sont pas encore relogés. Des familles qui ne seraient pas dans cette situation si les pouvoirs publics avaient accéléré les procédures de leur relogement d'autant plus qu'un programme de logements se trouve dans les alentours à Oued Fali. À rappeler, par ailleurs, que cet axe routier qui reliera la wilaya de Tizi-Ouzou à l'autoroute Est-Ouest est d'une longueur de 48 kilomètres dont 36 dans la wilaya de Tiziuzou. Ce tronçon autoroutier qui traversera la wilaya couvrira le versant Sud. Des communes connues pour leur pauvreté extrême pourront connaître une nouvelle dynamique dans leur développement local. Draâ El Mizan Frikat, Kira et Tizi Ghennif sont les communes qui composent ce versant et qui seront touchées par cet axe routier très important. C'est,d'ailleurs, un moyen de les sortir de l'enclavement dans lequel elles se trouvent depuis l'Indépendance. Enfin, il y a lieu de noter que la wilaya de Tizi Ouzou a, déjà bénéficié d'un port sec au bénéfice des opérateurs économiques qui y activent. Un projet ambitieux qui n'a pas pu voir le jour pour des raisons encore inconnues. D'ailleurs, comble de paradoxe, le site choisi pour abriter cet espace de stockage fait aujourd'hui office de gare routière.