Un grave accident de la circulation a été enregistré, hier, par les services de la Protection civile aux environs de 8 heures du matin. Malheureusement, le bilan est dramatique 1 mort sur les lieux, alors que quatre autres personnes dont une femme sont gravement atteintes.

L'accident a eu lieu à Oued Hmimim sur la Route nationale 3. Un taxi de transport de voyageurs assurant la ligne Constantine Souk Ahras, a dérapé pour finir en bas du pont se trouvant non loin d'une station d'essence.

La victime décédée, est un jeune de 36 ans, les blessés sont âgés entre 33 et 67 ans eti ont été transportés au niveau de l'hôpital d'El Khroub par les éléments de la Protection civile après les premiers secours.

Une enquête a été déclenchée par les services de sécurité afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Plusieurs accidents ont été enregistrés à Constantine dont le plus dramatique remonte au mois de mars dernier où pas moins de quatre personnes ont trouvé la mort.

L'accident était survenu sur l'autoroute Est-Ouest, dans la région de Djebel Ouahch, sur les hauteurs de la ville de Constantine. Il s'agissait d'une collision entre un camion poids lourd et un véhicule de tourisme causant le décès sur le coup de trois personnes (deux hommes et une femme), tandis que la quatrième victime, de sexe féminin, qui était gravement touchée, a succombé à ses blessures après son évacuation en urgence au Centre hospitalo-universitaire (CHU) Ben Badis. Le plus terrible remonte quant à lui à 2021 où18 personnes et 11 autres blessées, ont été comptabilisées à la suite d'un accident de la route, survenu suite à une collision d'un camion poids lourd avec un bus transportant des familles revenant d'un voyage à la plage de Jijel vers Constantine.