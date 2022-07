Un nouveau genre de malfaiteurs a fait son apparition dans la sympathique ville de Koléa, qui fait partie de la grande wilaya de Tipaza, au centre du pays.

En effet, il y a, à la «citadelle», un cabinet d'avocats, composé du père, Me Radhouane Nouas, et de ses deux grands enfants, Me Mahdi et Me Abdelghani Nouas. Il y a quelque temps, par une chaude matinée, le cadet, Me Abdelghani Nouas se trouvait dans le cabinet quand entra un élégant jeune homme blond, à la recherche d'un «bon» défenseur.

Le jeune conseil lui demanda d'attendre son tour dans la salle d'attente, pour être entendu, et probablement, satisfait! Le cabinet était vaste, et il n'y avait pas beaucoup de monde. À un moment donné, l'avoca, quitta pour deux minutes, son bureau. Au retour, il surprit le visiteur blond, dans le cabinet. Il le pria de regagner la salle d'attente, et de ne plus, en cas d'absence, remettre les pieds au bureau! Dans la minute qui suivit le départ précipité, Me Nouas s'aperçut de la disparition d'une importante somme d'argent. Comme la sûreté de daïra se trouvait à quelques pas du cabinet, le jeune avocat alla y déposer plainte en fournissant des détails qui feront que, vite, les policiers sauront de qui il s'agissait. Mieux! À la sortie, à la suite d'un coup de fil d'une voisine médecin, il était sûr qu'il s'agissait de la même personne, tant la description était la même!

En effet, malfaiteur - voyou avait tenté, en vain, d'abuser de la femme, quelques jours auparavant, après s'être introduit au cabinet pour, une consultation. Les cris désespérés de la victime, font fuir le suspect. Cet homme était dangereux, et il fallait le stopper immédiatement. C'est ce que feront les flics, grâce à son oeil déformé. Il sera interpellé, entendu par le procureur, puis le juge d'instruction, qui l'envoya devant la section pénale! Il sera jugé le 02 août 2022, c'est-à-dire mardi prochain, par le tribunal correctionnel de Koléa (cour de Tipaza). Affaire à suivre!