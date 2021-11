Les électeurs étaient au rendez-vous, hier, pour faire leurs choix sur les bulletins. Tôt dans la matinée, les bureaux étaient déjà prêts à recevoir les électeurs, qui venaient voter pour doter leurs communes et leur wilaya d'assemblées élues. Comme attendu, les électeurs n'étaient pas nombreux dès les premières heures, étant donné que beaucoup profitaient de cette journée pour ramasser les olives. C'est la saison. C'est en fait dans l'après-midi que les élections se jouent généralement, après la rentrée des champs. À 13h, le taux est remonté de 2% à 8,3% pour les APC et 6,7% pour l'APW. Les opérations se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Aucun incident majeur n'a été signalé ni par les candidats ni par les électeurs. Des électeurs qui devaient départager les 157 listes présentes dans la course aux Assemblées populaires communales et de l'Assemblée populaire de wilaya. Quelque 151 candidats se présentent pour les APC alors que six seulement partent en course pour l'APW. Le corps électoral local est, lui, évalué à 698 045 électeurs inscrits et répartis sur 1 744 bureaux de vote présents dans quelque 704 centres de vote.

De leur côté, les citoyens interrogés se disent satisfaits du déroulement des opérations. À Boudjima, où sont présentes trois listes, les électeurs, même peu nombreux jusqu'à midi, ont affirmé que le vote pour les communales est très important. C'est de là que commence le développement du pays, s'accordaient-ils à dire. Les vieux, eux, voient en les élections un devoir national et n'ont pas manqué de le signifier. «Il faut toujours voter. C'est ce que je fais depuis l'indépendance. Il faut toujours exercer ce droit», affirmait un septuagénaire interrogé de Tigzirt. À souligner, en fait, que ces élections marquent un véritable tournant dans la wilaya de Tizi Ouzou. La forte présence des listes indépendantes qui dominent de loin les listes partisanes va sans nul doute donner une cartographie électorale tout à fait différente, après les élections. L'option du boycott choisie par de nombreux partis et la participation du FFS va, selon toute vraisemblance, permettre de mettre dans les assemblées des élus indépendants qui partagent la gestion locale avec ce dernier parti, dont la participation n'a pas été aussi massive. À l'exception des listes indépendantes qui sont fortement présentes dans la course aux APC, les autres partis sont relativement présents mais a des degrés différents. Ainsi, le FFS se trouve en course, non pas, comme à l'accoutumée, dans toutes les communes, mais seulement dans 38 communes, en plus d'une liste à l'APW dominée, faut-il le rappeler par l'ancienne équipe. Une configuration qui fait que le FFS part favori pour ces élections mais devra, même avec une victoire massive de ses candidats, partager le pouvoir local avec les indépendants.