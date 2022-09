Les efforts que fournit l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou en vue de généraliser l'utilisation de la langue amazighe, notamment dans les administrations et les espaces publics sont incommensurables et à saluer. C'est d'ailleurs dans ce sillage qu'a été donné, ce jeudi, le coup de starter de la deuxième édition du concours de l'amazighisation de l'administration par Mohammed Klalèche, président de l'APW. La cérémonie s'est déroulée au niveau de l'hémicycle «Rabah Aïssat»» de l'APW, en présence du secrétaire général de la wilaya, Miloud Fellah, des membres de la commission d'évaluation, des enseignants et chercheurs en langue et culture amazighes et des présidents d'APC, concernés directement par ce concours. Mohammed Klalèche a indiqué que l'institution de ce concours est venue donner un cadre institutionnel aux différents efforts et aux différentes initiatives de plusieurs acteurs oeuvrant à la promotion du tamazight. «Au sein de notre institution, nous en avons fait l'une de nos préoccupations et de nos priorités. Nous ne pouvons concevoir l'accomplissement de notre culture sans tamazight», a-t-il ajouté. L'intervenant a précisé que l'APW de Tizi Ouzou qui, à plusieurs escales, a porté ce projet et formalisé son développement, après avoir délibéré pour la constitutionnalisation de tamazight en 2013, a agi et financé par la suite pour la visibilité de notre langue maternelle à travers les signalisations routières dans tout le territoire de notre wilaya en 2014, et a décidé d'encourager et de primer la campagne de l'utilisation de tamazight au sein de l'administration et des lieux publics. Il faut rappeler que depuis mars 2018, l'APW s'est mise à l'emploi de la langue amazighe dans tous les documents officiels et la communication à l'exemple des délibérations, entre autres. ««Nos efforts consistent aussi en l'accompagnement des institutions mais aussi des associations, dans leurs démarches d'amazighization.

Les corps professionnels ne peuvent pas être en reste. C'est pourquoi un travail de collaboration avec l'université et radio Tizi Ouzou est venu enrichir le champ d'emploi du tamazight, à travers la traduction et l'adaptation des différents serments professionnels, notamment les serment d'Hippocrate, des architectes et des avocats», a révélé le même responsable, insistant sur le fait que l'emploi de la langue amazighe devait aussi répondre à une standardisation. «Comme ceci est du ressort des enseignants et chercheurs, nous estimons que l'APW a permis à des compétences pluridisciplinaires dans le domaine de la langue amazighe, et apporté le cadre idoine pour cette commission d'experts, de produire le premier lexique dédié à l'usage de la langue amazighe dans l'administration et les lieux publics, contenant tous les mots répertoriés dans le Journal officiel comme termes administratifs», a encore expliqué l'orateur. De son côté, le président de la commission d'évaluation, Smaïl Benhamna, est revenu sur le travail accompli au cours de la première édition. Quant au docteur Lydia Guerchouh, enseignante au département de langue et culture amazighes de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, et coordinatrice de la commission qui a eu à élaborer le lexique administratif en langue amazighe, elle a rappelé l'idéal qui a animé son équipe pluridisciplinaire composée de plusieurs enseignants et chercheurs en tamazight. Ces derniers, pour rappel, sont venus de différentes régions du pays pour aboutir à la traduction en langue amazighe de pas moins de 800 mots, répertoriés dans le Journal officiel comme termes administratifs. De son côté, le chercheur et enseignant à la même université, Takfarinas Naït Chaâbane, a développé les différents aspects de la langue amazighe, qu'il s'agisse de son emploi au quotidien, dans les services administratifs ou dans les oeuvres artistiques ou encore dans la recherche scientifique. Il y a lieu de noter qu'une commission mixte aura la mission de veiller sur l'évaluation des 67 communes de la wilaya concernant l'emploi de la langue amazighe dans les services administratifs. La commission entamera ses sorties sur le terrain le 20 octobre prochain. La remise des prix interviendra à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh, Yennayer, le 12 janvier 2023.