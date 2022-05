Au lendemain de son installation, Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice,garde des Sceaux, qui venait de remplacer Belgacem Zeghmati, nommé juste après, ambassadeur d'Algérie en Tchéquie, a pris son temps pour mettre en place son staff, dans l'esprit de la continuité, au moins sur le plan administratif.

Les tire-au-flanc, et autres «parasites», feront l'objet, sans tambour, ni trompette, d'une attention particulière, un peu plus tard.

Tabi a eu cependant, l'élégance d'avoir reconduit dans leurs fonctions, des chefs de cours, dont certains n'avaient pourtant pas l'envergure, histoire de tenter de convaincre l'ensemble de la magistrature, que cet homme de loi, n'était pas venu égorger des «moutons» sacrifiés pour le bon plaisir du «Roi» du moment! Il se mit donc au boulot.

La confection de nouvelles lois allant de pair avec les «desirata» du chef de l'Etat qui n'avait pas que le département de la justice à mobiliser!

Grace à sa large culture générale, Abderrachid Tabi sera hélé à chaque fois que la température l'exigeait.

Cela faisait plaisir aux M'Silis, ces produits du Hodna, qui connaissaient, eux, les capacités de leur enfant, ce descendant des Bentabi, une très grande et noble famille proche des H'Malettes, des Ouled Daradj, des Ouled Madhi et des M' Tarfas!