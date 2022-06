Jeudi 23 juin 2022: la salle des «pas perdus» de la cour d'Alger sise, en plein coeur de l'esplanade «Emiliano Zapata» au Ruisseau, est en pleine ébullition. En plus des nombreux accusés et inculpés de l'affaire du jour dite: «Sonatrach», la vingtaine d'avocats constitués et curieux, des parents plus anxieux que les accusés, papotent, le temps que la sonnerie de tribunal criminel, grésille, et appelle tout ce beau monde, à se mettre à la disposition de la justice. Vers les heures, Naïma Dahmani entre, accompagnée de ses deux conseillers, du greffier, et suivie du procureur général.

En moins d'une minute, tout le monde est en place. On procède à l'appel des parties concernées.

Les jurés attendent le tirage au sort, pour soit repartir, vaquer à leurs occupations, soit resté et suivre les péripéties de ce procès vieux de douze ans, revenu de la Cour suprême.

Ne sont absents que les amateurs de grandes révélations contre les «têtes» et pontes d'entreprises mouillées. Ici, il s'agit de Chakib Khelil! Cet ex-responsable No 1 de Sonatrach, jugé et condamné il y a bien longtemps de cela, par l'opinion publique, car la justice algérienne n'a pas encore réussi à mettre les pattes, dessus! Mais, cela est une autre paire de manches! Et ces amateurs auraient bien voulu le voir en chair et en os, pour lui dire ce qu'ils pensaient de lui! C'est dire si la présomption d'innocence, dans notre pays, a la peau grasse et dure! Encore une fois, malheureusement pour les accusés et inculpés, ils devront prendre acte du 6ème report pour des raisons objectives: «Cette affaire criminelle, veut que tout le monde soit entendu ici, dans cette salle, en direct - live, et pas de Visio pour Med Méziane, l'ex-P-DG de Sonatrach! Et puis il y a cette histoire d'interprètes à convoquer.

C'est pour nous envoyer le procès, a laissé entendre Naïma Dahmani, la juge qui veut réussir les futurs débats.