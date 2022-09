Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar a annoncé, mercredi, la réception de 2,5 millions de doses de vaccin contre la grippe saisonnière, en prévision de la campagne de vaccination. Le ministère de la Santé a réceptionné 2,5 millions de doses de vaccin contre la grippe saisonnière, disponibles au niveau de l'Institut Pasteur, et ce en prévision de la campagne de vaccination qui débutera à la deuxième semaine du mois d'octobre prochain, a déclaré Dr Fourar, également directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, en marge d'une Journée d'étude organisée à l'occasion de la Journée mondiale contre la rage, célébrée le 28 septembre. Une partie de ce lot sera remise aux Etablissements hospitaliers et de proximité et l'autre aux pharmacies d'officine privées, a-t-il indiqué. Contrairement aux années précédentes où il était à trois souches, le vaccin antigrippal sera, cette année, à quatre souches, ce qui assurera une protection plus large contre les virus qui se propagent pendant la saison froide, a fait savoir le responsable. La campagne de vaccination s'étalera jusqu'au mois de mars 2023 et ciblera la catégorie des personnes âgées, les femmes enceintes et les malades chroniques.