Au grand bonheur des habitants de cette wilaya qui a vécu en 2017, une crise aigus, en raison de la faible pluviométrie, occasionnant la baisse du niveau du barrage Mexa dans la wilaya d'El Tarf. Cette amélioration considérable est le résultat d'une feuille de route, mise en place par le nouveau directoire des ressources en eau à Annaba. Le programme mis en place par l'ADE, consiste en la mobilisation en amont et en aval pour préserver et rationalise le liquide précieux, à la faveur d'une distribution équitable. Même si par moment, des coupures sont enregistrées, ces dernières relèvent de travaux lancés dans plusieurs zones de la ville, à la faveur d'un programme de mise à niveau du secteur en matière de prestations de service. Même si beaucoup reste à faire, pour assurer une alimentation quotidienne de toute la wilaya, celle-ci, au terme d'un concours d'efforts signifiant, enregistre une alimentation relativement régulière, en certains points de la wilaya. Le maintien de ce niveau d'alimentation en liquide précieux, fait suite au forcing de l'Algérienne des eaux d'Annaba, dont, la lutte contre les piquages et les branchements illicites au réseau d'alimentation en eau potable (AEP) et les fuites d'eau, sont depuis plusieurs mois, en ligne de mire des services de l'ADE. Même si les camions citernes continuent de sillonner les cités et quartiers de la ville, il s'agit tout simplement d'un commerce au risque dangereux, sur la santé publique. Car, il est utile de noter que la crise d'eau potable, fait désormais partie du passé, puisque plusieurs projets ont été réalisés et d'autres sont en cours. Ces projets visent à répondre au mieux à la demande, notamment avec la mise en service en 2017, de huit réservoirs d'eau d'une capacité globale atteignant 24.700 m3, dont deux nouveaux et six anciens réservoirs ciblés par des travaux de mise à niveau, ce qui permet l'adaptation et l'amélioration du système d'approvisionnement en eau potable des populations du centre-ville notamment. Au-delà, les chantiers de fonçage de puits lancés à Oued Nil et Kherraza dans le cadre d'un projet global comprenant le fonçage de 27 puits, dont 11 puits réalisables à court terme pendant que quatre autres demeurent en chantier. Ces puits devront permettre la mobilisation de 15.000 m3 eau/j. Par ailleurs, il est à souligner qu'il est attendu, la réalisation de 03 autres puits de forage dans la commune de Tréat, dont le lancement des travaux sont prévus les jours à venir. Une opération relevant du programme d'urgence lancé par les pouvoirs publics. Pour ne citer que ce segment, de la volonté déterminée des responsables de l'ADE d'Annaba, pour procurer aux habitants de la wilaya, une alimentation en eau potable régulière. La direction de l'ADE, convient-il de le souligner, mise sur une saison estivale zéro désagrément. Un challenge pas impossible pour le jeune staff de la DEA d'Annaba. Ainsi, avec le concours des bonnes volontés, la diversification des ressources d'approvisionnement en eau et la concrétisation des axes du plan d'urgence spécial eau, le spectre de la crise d'eau semble bel et bien écarté. Pour rappel, 80% de la population de la wilaya d'Annaba sont alimentés en eau potable à partir des barrages de Cheffia et Mexa et des nappes souterraines de la wilaya d'El-Tarf. D'autres apports en eau proviennent des champs captant de Guerbès (Skikda), de Guelaât Bousbaâ (Guelma), ainsi que des nappes des Salines et de Pont-Bouchet (Annaba).